Zelenszkij lebukott: hiába mondott le, továbbra is mozgatja a korrupciós szálakat az elnök pénztárcája

szentkirályi alexandra

Szentkirályi: Összeköt bennünket a hazaszeretet és a tenni akarás

10 perce
Olvasási idő: 3 perc
A Digitális Polgári Körök nem pusztán online közösségek. Mindannyiunkat ugyanazok az értékek tartanak össze, szeretjük a hazánkat, szeretnénk érte tenni majd jövő áprilisig, hogy továbbra is patrióta kormányunk legyen – mondta el Szentkirályi Alexandra videóbejegyzésében Szegeden, a DPK-találkozón.
szentkirályi alexandrakormányDPKHáborúellenes Gyűlésdigitális polgári körökpatrióta

A személyes, emberi kapcsolatok semmivel sem helyettesíthetők. Éppen ezért a Digitális Polgári Körök nem pusztán online közösségek, hanem élő, egymás iránt elkötelezett emberek valódi közösségei – írta Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője szombaton a DPK-találkozón feltöltött videóbejegyzéséhez.

Szentkirályi
Szentkirályi Alexandra
Fotó: Fscebook/Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi: Továbbra is patrióta kormányunk legyen

A politikus azt is hozzátette, nem csak a digitális térben vagy egy-egy háborúellenes rendezvényen lehet velük találkozni: folyamatosan szerveznek közösségi programokat, „beszélgetéseket, városi sétákat, sőt akár közös mézeskalácssütést is.”

A közös célunk megvédeni a hazánkat a háborútól. Így készülünk jövő áprilisra, amikor a béke iránti vágy és a hazaszeretet le fogja győzni a háborús erőket!”

A videóban Szentkirályi hangsúlyozta:

„Ami közös bennünk, hogy mindannyiunkat ugyanazok az értékek tartanak össze, szeretjük a hazánkat, szeretnénk érte tenni majd jövő áprilisig, hogy aztán ott olyan eredmény szülessen, ami azt teszi lehetővé, hogy

továbbra is egy patrióta, egy hazaszerető, egy családokat támogató kormányunk legyen.”

 

 

