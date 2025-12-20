Szentkirályi: Összeköt bennünket a hazaszeretet és a tenni akarás

A személyes, emberi kapcsolatok semmivel sem helyettesíthetők. Éppen ezért a Digitális Polgári Körök nem pusztán online közösségek, hanem élő, egymás iránt elkötelezett emberek valódi közösségei – írta Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője szombaton a DPK-találkozón feltöltött videóbejegyzéséhez.
Szentkirályi: Továbbra is patrióta kormányunk legyen
A politikus azt is hozzátette, nem csak a digitális térben vagy egy-egy háborúellenes rendezvényen lehet velük találkozni: folyamatosan szerveznek közösségi programokat, „beszélgetéseket, városi sétákat, sőt akár közös mézeskalácssütést is.”
A közös célunk megvédeni a hazánkat a háborútól. Így készülünk jövő áprilisra, amikor a béke iránti vágy és a hazaszeretet le fogja győzni a háborús erőket!”
A videóban Szentkirályi hangsúlyozta:
„Ami közös bennünk, hogy mindannyiunkat ugyanazok az értékek tartanak össze, szeretjük a hazánkat, szeretnénk érte tenni majd jövő áprilisig, hogy aztán ott olyan eredmény szülessen, ami azt teszi lehetővé, hogy
továbbra is egy patrióta, egy hazaszerető, egy családokat támogató kormányunk legyen.”