Szentkirályi: A főpolgármester politikai színpadként tekint Budapest helyzetére

A Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése a kormány javaslatára ült össze, miután Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter jelezte: a kabinet kész segítséget nyújtani Budapest működőképességének fenntartásához – ehhez azonban szükség lenne a fizetésképtelenség kimondására, amit a Fidesz-frakció indítványozott is.
A főpolgármester elhárítaná magáról a felelősséget az elmúlt hat év rossz gazdálkodásáért”
– jelentette ki Szentkirályi Alexandra, miután az indítványt a többség leszavazta.
Csőd szélén a főváros?
Karácsony Gergely arra hivatkozott, hogy a szolidaritási hozzájárulás beszedése törvénytelen, és az állami elvonások sértik az alaptörvényt, ezért a kormányt okolja a kialakult helyzetért. A tárgyalások azonban megszakadtak, így – saját bevallása szerint – januártól 27 ezer fővárosi dolgozó bére kerülhet veszélybe. Szentkirályi szerint az igazi gond nem ez: 2019-ben 214 milliárdos megtakarítást vettek át, mára viszont 170 milliárdos adósságot halmoztak fel, miközben az iparűzési adó bevétel megduplázódott.
Szentkirályi: Milliárdok folytak el Karácsonyék kezéből
A frakcióvezető szerint a városvezetés a közszolgáltatások helyett látványprojektekre és vitatható kiadásokra költött:
51 milliárdot a Rákosrendezőre, több mint egy milliárdot közbeszerzési bírságokra, 900 milliót jutalmakra és prémiumokra, valamint tízmilliókat a Budapest Brand működtetésére. Mindeközben a kormány több mint 770 milliárd forint értékű fejlesztést valósít meg Budapesten – vasúti beruházásoktól új villamosokon át az Egészséges Budapest Programig.
Szentkirályi Alexandra kifogásolta, hogy a Tisza Párt képviselői távol maradtak az üléstől, miközben igent mondtak Rákosrendező megvásárlására és a „törvénytelen csődköltségvetés" elfogadására.
Vagyis azt csinálják, amit országosan, sunyin elbújnak, és nem vállalják a felelősséget”
– tette hozzá a politikus.