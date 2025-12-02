Szentkirályi: A főpolgármester politikai színpadként tekint Budapest helyzetére

A Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése a kormány javaslatára ült össze, miután Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter jelezte: a kabinet kész segítséget nyújtani Budapest működőképességének fenntartásához – ehhez azonban szükség lenne a fizetésképtelenség kimondására, amit a Fidesz-frakció indítványozott is.

Szentkirályi Alexandra keményen szembesítette a baloldalt kudarcos városvezetésükkel (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

A főpolgármester elhárítaná magáról a felelősséget az elmúlt hat év rossz gazdálkodásáért”

– jelentette ki Szentkirályi Alexandra, miután az indítványt a többség leszavazta.

Csőd szélén a főváros?

Karácsony Gergely arra hivatkozott, hogy a szolidaritási hozzájárulás beszedése törvénytelen, és az állami elvonások sértik az alaptörvényt, ezért a kormányt okolja a kialakult helyzetért. A tárgyalások azonban megszakadtak, így – saját bevallása szerint – januártól 27 ezer fővárosi dolgozó bére kerülhet veszélybe. Szentkirályi szerint az igazi gond nem ez: 2019-ben 214 milliárdos megtakarítást vettek át, mára viszont 170 milliárdos adósságot halmoztak fel, miközben az iparűzési adó bevétel megduplázódott.