Szentkirályi Alexandra: Ma Magyarország az, ami 30 éve Nyugat-Európa volt

Mi nem mentünk el Európából sehova, Európa vesztette el önmagát – de mi azon vagyunk, hogy újra megtalálja saját identitását. Ezt Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője fejtette ki a közösségi oldalán megjelent videóban.
Ezért mondunk nemet az illegális migrációra, a woke- és genderideológiára, valamint a háborúra – hangsúlyozta a frakcióvezető.
„Ma Magyarország, Közép-Európa az, ami harminc éve Nyugat-Európa volt.”
„Ha valaki meg szeretné tapasztalni, milyen az európai kultúra, élet és társadalom, az Budapestre jön, és nem Brüsszelbe vagy Berlinbe” – tette hozzá Szentkirályi Alexandra.
