Nyugat-Európa

Szentkirályi Alexandra: Ma Magyarország az, ami 30 éve Nyugat-Európa volt

Mi nem mentünk el Európából sehova, Európa vesztette el önmagát – de mi azon vagyunk, hogy újra megtalálja saját identitását. Ezt Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője fejtette ki a közösségi oldalán megjelent videóban.
Nyugat-Európaeurópai értékrendSzentkirályi AlexandragenderlobbiMagyarország

Ezért mondunk nemet az illegális migrációra, a woke- és genderideológiára, valamint a háborúra – hangsúlyozta a frakcióvezető.

Szentkirályi, SzentkirályiAlexandra,
Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője (Forrás: Facebook/Szentkirályi)

„Ma Magyarország, Közép-Európa az, ami harminc éve Nyugat-Európa volt.”

„Ha valaki meg szeretné tapasztalni, milyen az európai kultúra, élet és társadalom, az Budapestre jön, és nem Brüsszelbe vagy Berlinbe” – tette hozzá Szentkirályi Alexandra.

 

