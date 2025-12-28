Ha Magyar Péternek szabad, minden bántalmazót felmentetek – Szentkirályi üzent az áldozathibáztatóknak

Szentkirályi Alexandra szerint sokan csak elvben beszélnek a nők védelméről, amikor azonban Varga Judit és az őt bántalmazóként megnevezett Magyar Péter ügye kerül szóba, hirtelen eltűnik ez az elv. Úgy véli, a balliberális média tudatosan Magyar Péter „kimosdatásán” dolgozik, aminek súlyos következményei vannak az áldozatok és a bántalmazók számára egyaránt.
Az áldozathibáztatás a bántalmazás bölcsője.”
– írta közösségi oldalán a politikus.
Kettős mérce és veszélyes üzenet
Szentkirályi szerint az üzenet egyértelmű: a bántalmazónak azt sugallja, hogy következmények nélkül manipulálhat és fenyegethet, az áldozatnak pedig azt, hogy hallgasson és tűrjön. Úgy fogalmazott, hogy amit egyes véleményformálók – köztük Mérő Vera, Péterfy-Novák Éva és Szily Nóra – tesznek, az „tankönyvi áldozathibáztatás”. Elfogadhatatlan, hogy egy háromgyermekes anya megszólalását relativizálják, miközben az agresszív viselkedést mentegetik politikai célok érdekében – szögezte le, hozzátéve, hogy nem lehet két mézes szóval elfeledtetni egy évtized bűneit.
Áprilisban pedig megmutatjuk a Magyar Pétereknek és az őt mosdató baloldali elitnek is, hogy semmi nem lesz elfeledve…”
– zárta bejegyzését a politikus.