Ha Magyar Péternek szabad, minden bántalmazót felmentetek – Szentkirályi üzent az áldozathibáztatóknak

Élesen bírálta a balliberális médiát és az önmagukat nővédőként meghatározó megszólalókat budapesti Fidesz elnöke. Szentkirályi Alexandra szerint amit Varga Judit ügyében látunk, az tankönyvi áldozathibáztatás.
Szentkirályi AlexandraáldozathibáztatásVarga JuditMagyar Péterbántalmazás

Szentkirályi Alexandra szerint sokan csak elvben beszélnek a nők védelméről, amikor azonban Varga Judit és az őt bántalmazóként megnevezett Magyar Péter ügye kerül szóba, hirtelen eltűnik ez az elv. Úgy véli, a balliberális média tudatosan Magyar Péter „kimosdatásán” dolgozik, aminek súlyos következményei vannak az áldozatok és a bántalmazók számára egyaránt. 

Szentkirályi
Szentkirályi Alexandra elfogadhatatlannak tartja, hogy a balliberális médiaelit most Magyar Péter „kimosdatásán” munkálkodik (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

Az áldozathibáztatás a bántalmazás bölcsője.”

– írta közösségi oldalán a politikus.

„Mindenki meg lesz büntetve” – ez Magyar Péter igazi arca

Kettős mérce és veszélyes üzenet

Szentkirályi szerint az üzenet egyértelmű: a bántalmazónak azt sugallja, hogy következmények nélkül manipulálhat és fenyegethet, az áldozatnak pedig azt, hogy hallgasson és tűrjön. Úgy fogalmazott, hogy amit egyes véleményformálók – köztük Mérő Vera, Péterfy-Novák Éva és Szily Nóra – tesznek, az „tankönyvi áldozathibáztatás”. Elfogadhatatlan, hogy egy háromgyermekes anya megszólalását relativizálják, miközben az agresszív viselkedést mentegetik politikai célok érdekében – szögezte le, hozzátéve, hogy nem lehet két mézes szóval elfeledtetni egy évtized bűneit.

Áprilisban pedig megmutatjuk a Magyar Pétereknek és az őt mosdató baloldali elitnek is, hogy semmi nem lesz elfeledve…

– zárta bejegyzését a politikus.

