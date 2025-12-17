Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán osztotta meg, milyen ajándékkal lepte meg Vitézy Dávidot. A politikai utalásokkal átszőtt gesztus a jelenlegi trendekre reflektál.
Szentkirályi Alexandra szerint mostanában nagy divat lett a politikában bábukkal beszélgetni, ezért úgy gondolta, Vitézy Dávid se maradjon ki ebből. Mint írta:
Vitézy Dávidot igazán szívhez szóló ajándékkal leptem meg.”
Diskurzus akár a kanapéról is
A bejegyzés szerint az ajándék nem más, mint egy saját Lázár János miniszter úr, amelyet Szentkirályi a fa alá hozott. Úgy fogalmazott, így Vitézy Dávid az ünnepek alatt is folytathatja a diskurzust az egyik kedvenc politikusával, akár otthon, a kanapéról is. A poszt végén jó diskurzust és boldog karácsonyt kívánt.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!