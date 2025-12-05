Szentkirályi: A fegyvernél is veszélyesebb, amit a Tisza Párt titkolt

A Tisza Párthoz köthető, több mint 600 oldalas anyagban áfaemelés, gyermekorvosi ellátás fizetőssé tétele, vagyonadó, nyugdíjadó, ingatlanadó és migrációs könnyítések szerepelnek. Szentkirályi arra emlékeztet, hogy Ruszin-Szendi Romulusz korábban éppen ezekről a tervekről beszélt – miközben fegyverrel közlekedett –, és szerinte világos: a csomag minden eleme súlyos csapást mérne a magyar családokra.
A politikus úgy fogalmazott:
Eddig csak találgattunk, hogy mit titkolnak, de most már mindent látunk.”
„Ez az, amire együtt kell nemet mondanunk”
Itt az idő, hogy a magyarok közösen tiltakozzanak a Tisza-csomag ellen – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra. Szerinte a nemzeti konzultáció kitöltése most nem egyszerű véleménynyilvánítás, hanem az egyetlen eszköz, amellyel meg lehet akadályozni, hogy „megszorítás, megszorítás hátán” legyen az ország jövője.