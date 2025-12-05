Szentkirályi: A fegyvernél is veszélyesebb, amit a Tisza Párt titkolt

A budapesti Fidesz elnöke úgy véli, nemcsak az a veszélyes, hogy Ruszin-Szendi pisztollyal járkál emberek között, hanem az a több száz oldalas megszorítócsomag is, amelyet a Tisza Párt titkolni próbált. A kiszivárgott anyag Szentkirályi Alexandra szerint olyan terheket rakna a magyarokra, amelyek „egy tüdőlövéssel érnek fel”.

Vágólapra másolva!

A Tisza Párthoz köthető, több mint 600 oldalas anyagban áfaemelés, gyermekorvosi ellátás fizetőssé tétele, vagyonadó, nyugdíjadó, ingatlanadó és migrációs könnyítések szerepelnek. Szentkirályi arra emlékeztet, hogy Ruszin-Szendi Romulusz korábban éppen ezekről a tervekről beszélt – miközben fegyverrel közlekedett –, és szerinte világos: a csomag minden eleme súlyos csapást mérne a magyar családokra. Szentkirályi arra hívta fel a magyar embereket: töltsék ki a nemzeti konzultációt (Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra) A politikus úgy fogalmazott: Eddig csak találgattunk, hogy mit titkolnak, de most már mindent látunk.”

„Ez az, amire együtt kell nemet mondanunk” Itt az idő, hogy a magyarok közösen tiltakozzanak a Tisza-csomag ellen – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra. Szerinte a nemzeti konzultáció kitöltése most nem egyszerű véleménynyilvánítás, hanem az egyetlen eszköz, amellyel meg lehet akadályozni, hogy „megszorítás, megszorítás hátán” legyen az ország jövője.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!