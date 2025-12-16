Szentkirályi: A Tisza sokallja a nyugdíjas éveket, mi azon vagyunk, minél tovább tartson

A Tisza Párt nyugdíjszakértője, Simonovits András szerint baj, ha a nyugdíjasok sokáig élnek, mert akkor túl sok pénzt kell költeni rájuk. Ez egy végtelenül embertelen, számító gondolat – mondta el Szentkirályi Alexandra a Fidesz budapesti frakcióvezetője közösségi média bejegyzésében kedden.

Szentkirályi: A baloldali megszorítások politikája helyett mi megvédjük a 13. havi nyugdíjat

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A politikus szerint nem lehet kérdés: minden élet érték! Szentkirályi hozzátette, az embert nézik, és azért dolgoznak, hogy idős honfitársaik biztonságban, megbecsülve, hosszú életet élhessenek. Ahogyan fogalmazott:

„A baloldali megszorítások politikája helyett mi megvédjük a 13. havi nyugdíjat, bevezetjük a 14. havi nyugdíjat.”

Szentkirályi azzal folytatta:

„Emellett a Gondosóra programmal olyan, az egész Európai Unióban egyedülálló szolgáltatást nyújt ingyenesen, minden nyugdíjasnak az állam, ami már több mint 70 ezer esetben mentett életet.”

Szentkirályi: Mi azon vagyunk, minél tovább és egészségben maradhassanak velünk