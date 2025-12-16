Szentkirályi: A Tisza sokallja a nyugdíjas éveket, mi azon vagyunk, minél tovább tartson

Hírlevél
1 órája
Felháborító, hogy a Tisza szerint az a jó, ha a nyugdíjasok nem élnek sokáig – mondta el a Fidesz budapesti frakcióvezetője közösségimédia-bejegyzésében kedden. Szentkirályi Alexandra közölte, a kormány Gondosóra programja már több mint 70 ezer esetben mentett életet.
A Tisza Párt nyugdíjszakértője, Simonovits András szerint baj, ha a nyugdíjasok sokáig élnek, mert akkor túl sok pénzt kell költeni rájuk. Ez egy végtelenül embertelen, számító gondolat – mondta el Szentkirályi Alexandra a Fidesz budapesti frakcióvezetője közösségi média bejegyzésében kedden.

Budapest, 2025. szeptember 3.Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője az Egészséges utcák programról tartott sajtótájékoztatón a XVI. kerület Jókai Mór utcai kertvárosi szakrendelőjénél 2025. szeptember 3-án. A programnak köszönhetően 1,88 milliárd forintból fejlesztik a kerület gyalogos- és kerékpáros közlekedését, csillapítják a gépjárműforgalmat és akadálymentesítik a közterületeket.MTI/Purger Tamás
Szentkirályi: A baloldali megszorítások politikája helyett mi megvédjük a 13. havi nyugdíjat
Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A politikus szerint nem lehet kérdés: minden élet érték! Szentkirályi hozzátette, az embert nézik, és azért dolgoznak, hogy idős honfitársaik biztonságban, megbecsülve, hosszú életet élhessenek. Ahogyan fogalmazott:

„A baloldali megszorítások politikája helyett mi megvédjük a 13. havi nyugdíjat, bevezetjük a 14. havi nyugdíjat.”

Szentkirályi azzal folytatta:

„Emellett a Gondosóra programmal olyan, az egész Európai Unióban egyedülálló szolgáltatást nyújt ingyenesen, minden nyugdíjasnak az állam, ami már több mint 70 ezer esetben mentett életet.”

Szentkirályi: Mi azon vagyunk, minél tovább és egészségben maradhassanak velünk

Felháborító! A Tisza szakértője szerint a „jó” nyugdíjas nem él sokáig

„Míg ők sokallják a nyugdíjas éveket, mi azon vagyunk, hogy szüleink és nagyszüleink minél tovább és egészségben maradhassanak velünk”

– hangsúlyozta Szentkirályi.

           
