Tóta W.-nek nem volt gyerekszobája – Szentkirályi odacsapott

5 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Fidesz budapest elnöke szerint Tóta W. Árpád ismét bizonyította, hogy a nőkkel szembeni gúny az egyetlen érvrendszer, amihez nyúlni tud. Szentkirályi azt írja az újságíró megnyilvánulásáról: ha valaki a szemüvegen lovagol, ott már rég nem az ész érvel.
szemüvegTóta W ÁrpádSzentkirályi Alexandrafrusztráció

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán alaposan kiosztotta a balliberális újságírót jómodorból, aki szerint a politikuson azért van szemüveg, hogy ne érezze magát „hülyének”:

Szentkirályi
Szentkirályi alaposan kiosztotta a gyerekesen csúfolódó Tóta W. Árpádot (Forrás: Facebook/Tóta W. Árpád)

Tóta W. ma megint megmutatta, hogy nem volt gyerekszobája. Pont abban az alpári stílusban tett rám megjegyzést.”

Szentkirályi úgy véli, hogy ez pontosan az az iskolai tempó, amikor a fiúk azért csúfolják a lányokat, hogy ne derüljön ki: valójában a saját frusztrációjukkal nem tudnak mit kezdeni.

Szentkirályi Alexandra csattanós válasza után a tiszás politikus csak pislogott

„Facebook-huszárok, akik felnőttkorukra sem nőtték ki kamaszkori frusztrációikat”

Szentkirályi szerint Tóta W. és a tiszás propagandisták nőket becsmérlő megjegyzésekkel próbálják leplezni saját középszerűségüket. Úgy fogalmaz: nem ijednek meg tőlük, inkább nevetnek rajtuk és legyintenek. A politikus arról is ír, hogy az egész támadás hátterében az áll: szembesítette őket azzal, milyen súlyos következménye lenne Magyar Péterék gazdasági elképzeléseinek a magyar vállalkozásokra. 

Jó vergődést, uraim!” 

zárta bejegyzését.

