Tóta W.-nek nem volt gyerekszobája – Szentkirályi odacsapott

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán alaposan kiosztotta a balliberális újságírót jómodorból, aki szerint a politikuson azért van szemüveg, hogy ne érezze magát „hülyének”:
Tóta W. ma megint megmutatta, hogy nem volt gyerekszobája. Pont abban az alpári stílusban tett rám megjegyzést.”
Szentkirályi úgy véli, hogy ez pontosan az az iskolai tempó, amikor a fiúk azért csúfolják a lányokat, hogy ne derüljön ki: valójában a saját frusztrációjukkal nem tudnak mit kezdeni.
„Facebook-huszárok, akik felnőttkorukra sem nőtték ki kamaszkori frusztrációikat”
Szentkirályi szerint Tóta W. és a tiszás propagandisták nőket becsmérlő megjegyzésekkel próbálják leplezni saját középszerűségüket. Úgy fogalmaz: nem ijednek meg tőlük, inkább nevetnek rajtuk és legyintenek. A politikus arról is ír, hogy az egész támadás hátterében az áll: szembesítette őket azzal, milyen súlyos következménye lenne Magyar Péterék gazdasági elképzeléseinek a magyar vállalkozásokra.
Jó vergődést, uraim!”