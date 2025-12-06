Tóta W.-nek nem volt gyerekszobája – Szentkirályi odacsapott

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán alaposan kiosztotta a balliberális újságírót jómodorból, aki szerint a politikuson azért van szemüveg, hogy ne érezze magát „hülyének”:

Szentkirályi alaposan kiosztotta a gyerekesen csúfolódó Tóta W. Árpádot (Forrás: Facebook/Tóta W. Árpád)

Tóta W. ma megint megmutatta, hogy nem volt gyerekszobája. Pont abban az alpári stílusban tett rám megjegyzést.”

Szentkirályi úgy véli, hogy ez pontosan az az iskolai tempó, amikor a fiúk azért csúfolják a lányokat, hogy ne derüljön ki: valójában a saját frusztrációjukkal nem tudnak mit kezdeni.