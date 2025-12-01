Ezáltal a kormány a SZÉP-kártyán keresztül nemcsak a hazai turizmust, hanem átmeneti jelleggel a kiskereskedelmi forgalom bővülését és a családok mindennapi vásárlásait is támogatja.

Újra lehet SZÉP-kártyával hideg élelmiszert vásárolni

(Fotó: MTI/Ruprech Judit)

A kormány a családok anyagi mozgásterének további bővítése, mindennapi vásárlásaik támogatása és a SZÉP-kártyákon jelenleg rendelkezésre álló több mint 96 milliárd forint felhasználása érdekében arról döntött, hogy 2025. december 1. és 2026. április 30. között átmenetileg ismét lehet SZÉP-kártyával hideg élelmiszert vásárolni.

Az intézkedés döntési lehetőséget ad a családok kezébe, megkönnyítve mindennapi kiadásaikat, jelentős segítséget nyújtva számukra a karácsonyi készülődés során. A szabályozás értelmében szinte minden olyan üzlet csatlakozhat, amely rendelkezik élelmiszer-kiskereskedelmi tevékenységi körrel, ide tartoznak az országos hálózatok, valamint azok a boltok, amelyek korábban is elfogadták a SZÉP-kártyát – ismertette az NGM.

Erre a hírre reagált Gulyás Gergely a Facebook-bejegyzésében, ahol ezt írta:

Döntött a kormány! A mai naptól jövő április végéig a SZÉP-kártya hideg élelmiszer vásárlására is felhasználható a boltokban

– hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.