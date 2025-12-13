Szili Katalin: A beregszászi egyetem rektorát már a határról vitték el és próbálták besorozni az ukránok

Szili Katalin elmondta, hogy mivel itt tartották a háborúellenes gyűlést Baranyában és Mohácson, hadd emlékezzen vissza és emlékeztessen mindenkit arra, hogy alig múlt harminc esztendeje annak, amikor a délszláv háború zajlott a szomszédban, és a Mecseken nagyon jól lehetett hallani az ágyúdörgéseket.

Miklósa Erika Kossuth-, és Liszt Ferenc-díjas operaénekes, a magyar Szent István-rend birtokosa (j2) énekel a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a mohácsi Városi Sportcsarnokban 2025. december 13-án. Mellette Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó (b2), Rudán Joe rockénekes (b), Szabó Zsófia színésznő, moderátor (k) és Rátgéber László kosárlabda mesteredző, a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia alapítója, igazgatója (j).

(Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A miniszterelnöki főtanácsadó kifejtette:

Tehát itt is mindenki, legalábbis akik a korosztályomba tartozók emlékeznek erre. És a szívem megszakadt, amikor nemrég Kárpátalján jártam, és azokat a történeteket hallottam, ami eljutott a világban már szinte mindenhová, Sebestyén József története, aki az életét áldozta egy ukrán kényszerbesorozás során.

De ugyanígy említhetném azt az élményemet is, amikor a II. Rákóczi Ferenc Főiskolán, ami ma már egyetem Beregszászon, lent a légó pincében vizsgáztatták a hallgatókat. De említhetném azt is, amikor az utcán a rendőr járőrök éppen azokat a fiatalokat keresték és szedték össze, akiket a frontra akartak vinni. És amikor jöttem haza egyébként Zápszonyból, megállván Beregszászban a rektorral találkoztam, az egyetem rektorával, aki elmesélte, hogy éppen akkor járt bent a rendőrségen, mert annak ellenére, hogy az egyetemisták kapnak felmentést a hadkötelezettség alól, mégis bevitték őket és onnan kellett őket végül kimenteni.

De a rektor úr sem tud átjönni, mert őt már a határról elvitték és így próbálták őt is besorozni. Tehát ez nem játék. Ez nem játék. És én azért is tartom ezt az egészet szörnyűségesnek, mert ma már Ukrajna az Európai Unió tagjelölt országa.

Szili Katalin hozzátette:

Mindannyiunk kedvéért hadd emlékeztessem magunkat arra, hogy az Európai Uniónak van egy alapjogi chartája, amelyik azzal kezdődik, hogy Európa népei osztoznak a közös értékekben és a békében. Na most ez számomra azt jelenti, hogy Európa akkor járna el helyesen, ha ugyanazt az utat folytatná, amit egyébként a magyar kormány és Magyarország folytat ebben, hogy a békéért állnak ki. És valóban a számukra is. Itt egy dolgot hadd tegyek még hozzá, mégpedig azt, hogy itt nem csak és kizárólag nyilván nekünk a legjobban a kárpátaljai magyarság fáj. De hozzáteszem, az, ami ott zajlik, az már az emberi méltóság kockára tétele.

Sőt, az emberi jogok kerülnek kockára. Ezért nem is értem Európát ott, ahol ilyen dolgok megtörténnek, hogyan merülhet egyszerűen az fel, hogy uniós tagságot soron kívül szeretnék odaadni. Így nyilván nekünk az a dolgunk, hogy kiálljunk továbbra is a kárpátaljai magyarságért és a békéért is. Ez a helyes út. És egy dolgot szeretnék még itt elmondani. A felvidéki kedves ismerőseim írtak e-mailt a Csemadokból, és ők is azt kérték, hogy mondjam itt is el, hogy ők is Orbán Viktor miniszterelnök úrnak is és az egész magyar anyaországnak üzenik, hogy igenis álljanak ki a békéért. Ez számukra is fontos – hangsúlyozta a miniszterelnöki főtanácsadó.

Miklósa Erika, Kossuth-díjas operaénekes fontosnak tartotta, hogy mindenkinek legyen iránytűje a világ dolgainak kiismerése érdekében. Az ő iránytűje a hit, a család, a becsület és a szeretet, ezek segítik a mindennapokban – hívta fel a figyelmet.

Rátgéber László kosárlabda-mesteredző, a Pécsen működő nemzeti utánpótlásakadémia vezetője elmondta: újvidékiként élte át a délszláv háború szörnyűségeit, amire senki sem volt felkészülve. Nem a magyarok háborúja volt, mégis a magyarokat sorozták be az elsők között, mondta, hozzáfűzve, hogy menekülnie kellett, s örökre hálás lesz az anyaországnak, Baranyának és Pécsnek, hogy annak idején befogadták őt.