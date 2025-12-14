Szili Katalin: A következő negyedszázad nem szólhat háborúról

Brüsszel háborút táplál, a béke tengelye mást akar

A volt házelnök szerint Nyugat-Európa és Brüsszel ma is olyan intézkedéseket hoz, amelyek tovább táplálják a konfliktust, ahelyett hogy minden érintettet egy asztalhoz ültetnének. Szili Katalin hangsúlyozta:

Ki kell állni amellett, amit ma már Amerika, Magyarország és egy formálódó béketengely képvisel”.

Úgy vélte, most nem geopolitikai játszmákra, hanem bátorságra van szükség, hogy a következő negyedszázad már ne a háborúról, az üldöklésről és a félelemről szóljon, hanem a gyermekek és unokák biztonságos jövőjéről.