Szili Katalin: A következő negyedszázad nem szólhat háborúról

Szili Katalin a Háborúellenes Gyűlésen felszólalásában felidézte: a hidegháború lezárulta után kevesen hitték volna, hogy egyszer ismét háború dúl majd Magyarország közvetlen szomszédságában. Mint fogalmazott, „nem látjuk ennek a háborúnak a kimenetelét”, ezért különösen veszélyes az a politika, amely nem a lezárást, hanem az elhúzódást segíti elő.
Brüsszel háborút táplál, a béke tengelye mást akar
A volt házelnök szerint Nyugat-Európa és Brüsszel ma is olyan intézkedéseket hoz, amelyek tovább táplálják a konfliktust, ahelyett hogy minden érintettet egy asztalhoz ültetnének. Szili Katalin hangsúlyozta:
Ki kell állni amellett, amit ma már Amerika, Magyarország és egy formálódó béketengely képvisel”.
Úgy vélte, most nem geopolitikai játszmákra, hanem bátorságra van szükség, hogy a következő negyedszázad már ne a háborúról, az üldöklésről és a félelemről szóljon, hanem a gyermekek és unokák biztonságos jövőjéről.