Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ukrajna

Világhírű bokszoló válthatja az elnöki poszton Zelenszkijt

Szili Katalin

Szili Katalin: A következő negyedszázad nem szólhat háborúról

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A mohácsi Háborúellenes Gyűlésen a miniszterelnöki főtanácsadó arra figyelmeztetett, hogy a 21. század első negyedszázada után elfogadhatatlan, hogy Európa újra háború árnyékában él. Szili Katalin szerint most az a történelmi felelősségünk, hogy a következő évtizedek ne a fegyverekről, hanem a békéről szóljanak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szili KatalinBrüsszelHáborúellenes Gyűlésbéke

Szili Katalin a Háborúellenes Gyűlésen felszólalásában felidézte: a hidegháború lezárulta után kevesen hitték volna, hogy egyszer ismét háború dúl majd Magyarország közvetlen szomszédságában. Mint fogalmazott, „nem látjuk ennek a háborúnak a kimenetelét”, ezért különösen veszélyes az a politika, amely nem a lezárást, hanem az elhúzódást segíti elő.

Szili Katalin
Szili Katalin figyelmeztetett a nemzedékek felelősségére a háború kapcsán (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
Kocsis Máté meghatározta a választás tétjét Mohácson: a háború a lényeg, minden más terelés

Brüsszel háborút táplál, a béke tengelye mást akar

A volt házelnök szerint Nyugat-Európa és Brüsszel ma is olyan intézkedéseket hoz, amelyek tovább táplálják a konfliktust, ahelyett hogy minden érintettet egy asztalhoz ültetnének. Szili Katalin hangsúlyozta: 

Ki kell állni amellett, amit ma már Amerika, Magyarország és egy formálódó béketengely képvisel”. 

Úgy vélte, most nem geopolitikai játszmákra, hanem bátorságra van szükség, hogy a következő negyedszázad már ne a háborúról, az üldöklésről és a félelemről szóljon, hanem a gyermekek és unokák biztonságos jövőjéről.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!