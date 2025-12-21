Szőke András a vidék értékei mellett állt ki a szegedi Háborúellenes Gyűlésen

Hatalmas tömeg előtt rendezték meg a Digitális Polgári Körök Szegeden az idei év utolsó és egyben legnagyobb Háborúellenes Gyűlését, amely a békepárti üzenetek mellett a magyar társadalom belső összetartozás tudatának az erősítése mellett is kiállt. A rendezvényen ott volt Szőke András is, aki a Vidéki Digitális Polgári Kör egyik alapítójaként felvállaltan kiemelten képviseli a vidéki Magyarország értékeit.

Az idei év legnagyobb Háborúellenes Gyűlésén Szegeden nemcsak a béke üzenete volt napirenden, hanem a nemzeti összetartozás ügye is. Szőke András például a személyes hangvételű felszólalásában a vidék és a főváros elválaszthatatlan kapcsolatáról beszélt. Fotó: YouTube

Szőke András szerint a magyar vidék megbecsülése nélkül nincs erős ország, és nincs valódi nemzeti egység sem

A nézőtéren Szabó Zsófi beszélgetett a színésszel arról, miként látja ma a főváros és a vidék viszonyát, valamint arról, hogy szerinte szétválasztható-e egymástól ez a két világ. Szőke András válaszában saját életútjából indult ki, felidézve a vidéki gyökereit és kötődését.

Elmondta, hogy Szentes közelében született, alföldi emberként nőtt fel, jelenleg pedig a Bakony egyik kis falujában él. Szavai szerint egész életét végigkísérte a vidék tapasztalata és értékrendje, ahogyan filmes pályája is szorosan kötődik Magyarország vidéki tájaihoz és történeteihez. Úgy fogalmazott, hogy szerinte a nagyvárosokat, köztük a fővárost, és a vidéket, a tanyavilágot nem lehet egymástól elválasztani.

Ahol most vagyunk, innen nem messzire születtem Szentesen. Egy alföldi ember vagyok, ez egy olyan helyszín, ahol annak idején a Badár (Badár Sándor - a szerk.) azt mondta, hogy Sanghaj után a második legnagyobb biciklifelhasználó hely, de ez teljesen nem igaz, mert Vásárhelyen is ugyanez a történet. Ezen a környéken nem lehetett úgy biciklizni, hogy ne fújjon szembe a szél. A mostani életem a Bakonyban zajlik, ott élek egy pici kis faluban. Azt szeretném mondani, hogy az első játékfilm, amely elkészült 1985-ben, az természetesen vidéken készült, ahogy az összes többi Magyarország vidéki tájain, embereivel, történeteivel jött létre. Azon gondolkoztam, amikor kérdezted, hogy ezt az egészet hogy látom, hogy szerintem a nagyvárosok, vagy akár a főváros, és ehhez kapcsolódóan a vidék vagy a tanyavilág, ezeket nem lehet különválasztani”

- mondta Szőke András.