Az ügyészség indítványozta a Szőlő utcai ügy hetedik gyanúsítottjának letartóztatását – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség pénteken.

Öt javítóintézet – köztük a Szőlő utcai – rendőrségi felügyelet alá került (Forrás: Google streeview)

A közlemény alapján a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség

az őrizetbe vett gyanúsított esetében is szükségesnek ítélte a letartóztatást, vagyis a legszigorúbb kényszerintézkedés alkalmazását.

A nyomozó ügyészség az elmúlt napokban végzett nagyszabású bűnügyi akciója keretében a Budapesti Javítóintézet újabb dolgozóját gyanúsította meg, ezzel hétre emelkedett a gyanúsítottjak száma.

A megalapozott gyanú szerint a pár éve pszichológusként, majd nevelőként foglalkoztatott nő több alkalommal is bántalmazta az intézményben letartóztatásban lévő fiatalkorúakat.