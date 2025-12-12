Az ügyészség indítványozta a Szőlő utcai ügy hetedik gyanúsítottjának letartóztatását – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség pénteken.
A közlemény alapján a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség
az őrizetbe vett gyanúsított esetében is szükségesnek ítélte a letartóztatást, vagyis a legszigorúbb kényszerintézkedés alkalmazását.
A nyomozó ügyészség az elmúlt napokban végzett nagyszabású bűnügyi akciója keretében a Budapesti Javítóintézet újabb dolgozóját gyanúsította meg, ezzel hétre emelkedett a gyanúsítottjak száma.
A megalapozott gyanú szerint a pár éve pszichológusként, majd nevelőként foglalkoztatott nő több alkalommal is bántalmazta az intézményben letartóztatásban lévő fiatalkorúakat.
Gyanúsításból letartóztatások – bekeményít az ügyészség a Szőlő utcai nyomozás ügyében
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint
a bántalmazások nem minden esetben okoztak sérülést, de néhány letartóztatott fiatalkorú személy kisebb sérülést szenvedett.
Az ügyészség a nőt közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntettével, valamint kiskorú veszélyeztetésének bűntettével, továbbá könnyű testi sértés vétségével gyanúsítja.
Mivel fennáll a szökés, illetve az elrejtőzés veszélye, a nyomozó ügyészség indítványozta, hogy a bíróság rendelje el a nő letartóztatását – közölték. A kényszerintézkedések tárgyában a nyomozási bíró pénteken dönt.
A két hónapja folyó nyomozás során eddig hét gyanúsított került horogra; a most letartóztatni indítványozott terhelten kívül öten letartóztatásban vannak, egy ember pedig bűnügyi felügyelet hatály alatt áll – közölte az ügyészség.