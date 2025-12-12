Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Olvasta már?

„Ez a harmadik világháborúval végződhet!” – Durván rácsaptak az asztalra, Zelenszkij fülét, farkát behúzva menekül

Bejelentés

Trump nem vár tovább: határidőt szabott az ukrajnai békének

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Budapesti Javítóintézet újabb dolgozóját, ezúttal egy nőt gyanúsított meg a nyomozó ügyészség, ezzel hétre emelkedett a Szőlő utcai javítóintézetben végrehajtott akció gyanúsítottjak száma. Gyanúsításból letartóztatások – bekeményít az ügyészség a Szőlő utcai nyomozás ügyében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
központi nyomozó főügyészségszőlő utcabudapesti javítóintézetletartóztatás

Az ügyészség indítványozta a Szőlő utcai ügy hetedik gyanúsítottjának letartóztatását – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség pénteken.

Szőlő utca
Öt javítóintézet – köztük a Szőlő utcai – rendőrségi felügyelet alá került (Forrás: Google streeview)

A közlemény alapján a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség

az őrizetbe vett gyanúsított esetében is szükségesnek ítélte a letartóztatást, vagyis a legszigorúbb kényszerintézkedés alkalmazását.

A nyomozó ügyészség az elmúlt napokban végzett nagyszabású bűnügyi akciója keretében a Budapesti Javítóintézet újabb dolgozóját gyanúsította meg, ezzel hétre emelkedett a gyanúsítottjak száma.

A megalapozott gyanú szerint a pár éve pszichológusként, majd nevelőként foglalkoztatott nő több alkalommal is bántalmazta az intézményben letartóztatásban lévő fiatalkorúakat.

A fiatalkorúak börtöne nem gyermekotthon, ideje tisztázni a Szőlő utcai intézmény szerepét

Gyanúsításból letartóztatások – bekeményít az ügyészség a Szőlő utcai nyomozás ügyében

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint

a bántalmazások nem minden esetben okoztak sérülést, de néhány letartóztatott fiatalkorú személy kisebb sérülést szenvedett.

Az ügyészség a nőt közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntettével, valamint kiskorú veszélyeztetésének bűntettével, továbbá könnyű testi sértés vétségével gyanúsítja.

Mivel fennáll a szökés, illetve az elrejtőzés veszélye, a nyomozó ügyészség indítványozta, hogy a bíróság rendelje el a nő letartóztatását – közölték. A kényszerintézkedések tárgyában a nyomozási bíró pénteken dönt.

A két hónapja folyó nyomozás során eddig hét gyanúsított került horogra; a most letartóztatni indítványozott terhelten kívül öten letartóztatásban vannak, egy ember pedig bűnügyi felügyelet hatály alatt áll – közölte az ügyészség.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!