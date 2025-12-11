Kocsis Máté odavágott: így omlik össze Dobrev narratívája a Szőlő utcáról

Kocsis Máté az utóbbi napok egyik legélesebb politikai vitájára reagált – és hozta is a tőle megszokott, pengeéles stílust. A frakcióvezető szerint ugyanis egészen abszurd, ahogy a Dobrev Klára a javítóintézet ügyét politikai fegyverként próbálja használni, és azzal kürtöli tele a sajtót, hogy a Szőlő utca „morális Mariana-árok az Orbán-rendszerben”. A DK elnöke csütörtökön tovább fokozta a retorikát, és már a parlament feloszlatását sürgette.

Dobrev Klára napok óta próbál politikai tőkét kovácsolni a Szőlő utca ügyéből (Forrás: Facebook/Dobrev Klára)

Előbb a DK-t kéne. Csak egy ötlet. Gyurcsányt már feloszlatta.”

– írta Kocsis Máté, hozzátéve: Dobrev mintha úgy gondolná, ha ő nem ülhet be a T. Házba, akkor inkább maga a Ház se maradjon meg.