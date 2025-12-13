Újabb megdöbbentő részletek a Szőlő utcai intézetből: videón, ahogy az elítéltek tombolnak

Komoly visszhangot váltottak ki a közelmúltban a Szőlő utcai nevelőintézetről készült, nyilvánosságra került felvételek. Az Ellenpont a mélyére ásott a dolgoknak, megmutatva, hogy közel sem fekete-fehér a történet.

A kormány közbelépett: öt javítóintézet – köztük a Szőlő utcai – rendőrségi felügyelet alá került

Fotó: Google streeview

A Szőlő utca árnyoldala

Az oknyomozó portál által megkérdezett szakértő "hibridként" jellemezte az intézményt, hiszen valahol a javítóintézet és a fiatalkorúak büntetésvégrehajtási intézete között helyezkedik el. Elmondása szerint javítóintézetbe két esetben kerül a fiatalkorú elítélt: előzetes letartóztatás miatt, vagy ha a bíróság kifejezetten javítóintézeti nevelés büntetést szabott ki.

Gulyás Gergely egyébként a legutóbbi Kormányinfón tételesen felsorolta, hogy milyen bűncselekmények elkövetéséért tartanak fogva fiatal bűnözőket a Szőlő utcában. A Miniszterelnökséget vezető miniszter többek között a rablást, a lopást, a súlyos testi sértést és az emberölést emelte ki a sajtótájékoztató során.

Az Ellenpont cikkében hangsúlyozta, hogy a bíróság akkor küldi a Szőlő utcába az érintetteket, amikor még nem tartja indokoltnak a szabadságvesztést, de azt fontosnak tartja, hogy abból a környezetéből amiben jelenleg él, kiemeljék a fiatalkorút.

Kékfényben is készült riport

A lap megtalálta a Kékfény 2019. novemberi riportját, amiben döbbenetes esetek mutatják meg "nem ártatlan bárányok, hanem súlyos bűnözők azok, akik ebben az intézményben ülnek."

Sz. György például mozgásképtelen, kerekesszékes, siket, lebénult kezű nagybátyját rabolta ki előre kitervelten - mindössze 38 ezer forintért. Biciklivel követte áldozatát, akire később lecsapot: kiborította a magatehetetlen férfit a kerekesszékből, kitépte a nyakából a táskát, és elhajtott.

Cs. Krisztián heteken keresztül terrorizálta osztálytársait. Letérdeltette, majd imádkozásra kényszerítette, végül kifosztotta őket. Tízóraijukat elvette vagy kényszerítette őket, hogy a saját pénzükből vásároljanak neki a boltban.

Márió csoportos nemi erőszak, késelés miatt került az intézetbe. Azt állítja, csak sodródott az árral („saját fejem után mentem, drogoztam”), négyen voltak egy nő ellen. De a riportból kiderült, hogy vannak itt gyilkosok és drogkereskedők is.