Újabb megdöbbentő részletek a Szőlő utcai intézetből: videón, ahogy az elítéltek tombolnak

Komoly visszhangot váltottak ki a közelmúltban a Szőlő utcai nevelőintézetről készült, nyilvánosságra került felvételek. Az Ellenpont a mélyére ásott a dolgoknak, megmutatva, hogy közel sem fekete-fehér a történet.
A Szőlő utca árnyoldala
Az oknyomozó portál által megkérdezett szakértő "hibridként" jellemezte az intézményt, hiszen valahol a javítóintézet és a fiatalkorúak büntetésvégrehajtási intézete között helyezkedik el. Elmondása szerint javítóintézetbe két esetben kerül a fiatalkorú elítélt: előzetes letartóztatás miatt, vagy ha a bíróság kifejezetten javítóintézeti nevelés büntetést szabott ki.
Gulyás Gergely egyébként a legutóbbi Kormányinfón tételesen felsorolta, hogy milyen bűncselekmények elkövetéséért tartanak fogva fiatal bűnözőket a Szőlő utcában. A Miniszterelnökséget vezető miniszter többek között a rablást, a lopást, a súlyos testi sértést és az emberölést emelte ki a sajtótájékoztató során.
Az Ellenpont cikkében hangsúlyozta, hogy a bíróság akkor küldi a Szőlő utcába az érintetteket, amikor még nem tartja indokoltnak a szabadságvesztést, de azt fontosnak tartja, hogy abból a környezetéből amiben jelenleg él, kiemeljék a fiatalkorút.
Kékfényben is készült riport
A lap megtalálta a Kékfény 2019. novemberi riportját, amiben döbbenetes esetek mutatják meg "nem ártatlan bárányok, hanem súlyos bűnözők azok, akik ebben az intézményben ülnek."
Sz. György például mozgásképtelen, kerekesszékes, siket, lebénult kezű nagybátyját rabolta ki előre kitervelten - mindössze 38 ezer forintért. Biciklivel követte áldozatát, akire később lecsapot: kiborította a magatehetetlen férfit a kerekesszékből, kitépte a nyakából a táskát, és elhajtott.
Cs. Krisztián heteken keresztül terrorizálta osztálytársait. Letérdeltette, majd imádkozásra kényszerítette, végül kifosztotta őket. Tízóraijukat elvette vagy kényszerítette őket, hogy a saját pénzükből vásároljanak neki a boltban.
Márió csoportos nemi erőszak, késelés miatt került az intézetbe. Azt állítja, csak sodródott az árral („saját fejem után mentem, drogoztam”), négyen voltak egy nő ellen. De a riportból kiderült, hogy vannak itt gyilkosok és drogkereskedők is.
Durva esetekről írt a sajtó
Az Ellenpont arról is írt, hogy a korabeli cikkek is hasonló képet mutatnak. "Beszéltünk olyannal, aki még 14 évesen, 2018-ban követett el csoportos rablást, eltöltött itt 15 hónapot, majd négy évig kint élt a „szabad világban”, végül nemrégiben visszakerült, mert „elfelejtett” jelentkezni a nevelőjénél: ez idő alatt az ügyében még nem született jogerős döntés" - olvasható a Népszavában megjelent riportban.
A Díványban is felidéztek néhány konkrét esetet, az egyik a következő volt:
Volt itt már olyan színesfémtolvaj fiú, aki ereszcsatornákat lopott, de csak akkor léptek a lakók, amikor egy komplett nyaralóterület századik házát is lepakolta. Tény azonban, hogy növekszik a gyerekek által elkövetett szexuális cselekmények száma.
A Nők Lapja Cafe is felidézi, hogy gyilkosok is ülnek a fiatalok között. "De találkoztam már nagyon érthetetlen gyilkossággal is, mert egyébként abba a közösségbe, abba a családba, abba az atmoszférába, ahonnan a gyerek érkezett, nem illett bele az, hogy ő egy gyilkos legyen."
A lap kiemelte, hogy nem csak a Szőlő utcában találunk fiatalkorú "nehézfiúkat". A Kékfény egyik 2024-es összeállításában egy debreceni ügyet tárnak fel: itt a fiatalokat zendülésért marasztalták el, de korábban az általuk "vamzernek", azaz besúgónak ítélt társukat is szexuálisan, csoportosan abuzálálták.
Erőszak az erőszak előtt
A konkrét Szőlő utcai ügyre rákanyarodva az Ellenpont felidézte, hogy Juhász Péter vlogger, a Bajnai Gordon-féle Együtt volt politikusa hozta nyilvánosságra oldalán azt a videót, amelyen egy rendész súlyosan bántalmaz egy fogvatartottat. Mint írják, a fiatal a legkevésbé sem volt "árva gyerek", hiszen egy többszörösen visszaeső bűnözőről van szó. Azóta már a tököli börtönben ül, felnőttként, legutoljára hivatalos személy elleni erőszak miatt ítélték el.
A tényfeltáró oldal bemutatott egy másik felvételt is, ahol minden bizonnyal a szóban forgó fiatal látható. A közösségi helyiségben rugdossa az ajtót, majd a másikat kitépi a keretből, és a földre dobja.
Pont Magyar Péter jön ezzel?
Az Ellenpont következtetése szerint "az utolsó ember, aki megszólalhatna gyermekvédelmi ügyekben, az éppen Magyar Péter. Közismert, hogy saját gyerekeit fenyegette meg azzal, hogy nevelőintézetbe juttatja őket (az anyjukat pedig börtönbe)."
Majd az ügyre ráhúzott mai baloldali megmozdulás kapcsán azt írták: "a Tisza elnöke azért szervezte meg a tüntetést szombatra, hogy ne kelljen Mohácson rendezvényt tartania, hiába hirdette meg korábban. A Digitális Polgári Körök rendezvényeire rászervezett gyűlései ugyanis óriási bukást jelentettek, még az utaztatott aktivistákkal együtt is nagyon kevesen voltak. Ezért kell másik rendezvényt tartania, és ezért hazudja azt, hogy a gyermekvédelemről van szó."
"Jellemző, hogy még a tüntetés látványelemeit is a baloldaltól vette. A helyszínre vitt gyerekjátékok ugyanis régi baloldali módszer. Ilyennel tüntettek már a világban erőszak áldozatává lett gyerekek mellett, de baloldali antiszemita Gáza és Hamász-párti tüntetéseknek is gyakori eleme ez" - tették hozzá.