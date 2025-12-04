A Szuverenitásvédelmi Hivatal kitart: nem ők, hanem az Átlátszó sérti hazánk működését

A Fővárosi Törvényszék első fokon megállapította, hogy az Átlátszó jó hírnevére káros, hogy a nyilvánosság előtt is kiderült: hírszerzési és dezinformációs tevékenységet folytatnak, és külföldről finanszírozzák őket. A helyzet azonban az, hogy ezek tények.

Nem a Hivatal, hanem maga az Átlátszó sérti a hírnevét azzal, ahogy működik

– hangsúlyozta a Szuverenitásédelmi Hivatal a bírósági döntésre reagálva.

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke

Az SZH közölte: fenntartanak minden, a honlapjukon közzétett jelentés alapján korábban tett megállapítást.

A vizsgálati jelentésből világosan kiderül, hogy az Átlátszó egy külföldről finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezet, amely sajtóterméknek álcázza magát. Finanszírozása döntő része külföldről, ezen belül legnagyobb mértékben a Soros Györgyhöz köthető pénzosztó szervezetektől érkezik

– szögezték le a közleményben.

Hozzátették, az Átlátszó szisztematikusan visszaél a közérdekű adatokkal.

Több mint 9000 dokumentumot töltött fel a hálózat amerikai központjának szerverére, és ezzel lehetőséget ad külföldi befolyásolási kísérleteknek. Rendszeresen részt vesz uniós koncepciós eljárások megalapozásában, melyek célja Magyarország mozgásterének csökkentése, az állami és társadalmi döntéshozatali folyamatok befolyásolása.

A hivatal végül egyértelművé tette, az Átlátszó külföldről finanszírozott tevékenysége sérti Magyarország érdekeit, és veszélyezteti nemzeti szuverenitásunkat.