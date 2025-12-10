Takács Péter elmondta, hogy mit kapnak enni a kórházakban

Felbugyog mindig a témák között a „minden szarizmusban”, hogy mit kapnak enni a kórházakban, az egészségügyi intézményekben a betegek? – kérdezte Németh Balázs, a Fidesz frakció szóvivője az Igazság Órájában. Erre reagált Takács Péter.

Takács Péter egészségügyi államtitkár

Az egészségügyi államtitkár kifejtette:

„Ha megnézünk egy kórházi reggelit, az egyrészt szakmaiatlan, tehát egy egész napos betegélelmezést kéne megnézni, hogy mit is kapott a beteg reggel, mit kapott délben, és mit kapott vacsorára. Nagyon szigorú előírások vannak, hogy minek kell megfelelni, milyen tápanyagbevitelnek kell megfelelni, milyen táplálékösszetétel kell, milyen kalóriaösszetétel kell, vagy kalóriamennyiség kell egy-egy betegnek. Ezt egyébként a Tisztiorvosi Hivatal ellenőrzi rendszeresen.

Ráadásul az idén jelentősen megemeltük az egy ápolási napra jutó élelmezési költséget, mert az eddig olyan 1850 forint volt a NEAK kasszájában, és azt felemeltük 4 ezerre.

Tehát, több mint a duplájára, mert érzékelhető volt, hogy a kórházak eddig is többet költöttek rá, tehát nem 1850 forintból hozták ki a betegélelmezést. De nyilván volt egy rész, ami adósságkeletkeztető volt, mert nem volt mögötte fedezet. Most mögé tettük a fedezetet. Több kórház bevonásával csinálunk egy pilotot, amit szeretnénk is a kórházi élelmezést jobban megreformálni, hogy modernebb legyen, magasabb minőséget képviseljen, de itt, ha lefotóznak egy ilyet, vagy esetleg szállítás közben összecsúszik valamilyen kaja, és azt rögtön lefotózzák, hogy ezt a „moslékot” kell a betegnek megenni.

Azt javaslom a betegeknek is, hogy nézzék meg, hogy mit kapnak reggel, délben, este, és hogy mekkora minőségi előrelépés volt már egyébként a legtöbb helyen egy fél éven belül, azt várom, hogy ez tovább fog javulni, hiszen 4000 forintból azért már normális kaját ki lehet hozni!”

– hangsúlyozta Takács Péter.