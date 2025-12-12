Takács Péter: Így zsigerelné ki az egészségügyet a Tisza

Takács Péter egészségügyi államtitkár a legújabb Facebook videójában arról beszélt, hogy az ország különböző pontjain ugyanazt a félelmet hallja vissza: a Tisza olyan megszorító egészségügyi csomagot készít elő, amely gyökeresen alakítaná át az ellátáshoz való hozzáférést. A tervezet lényege, hogy a jelenlegi társadalombiztosítás megszűnne, és az életmentő sürgősségi beavatkozások kivételével minden ellátás díjkötelessé válna.

Takács Péter Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

A politikus úgy fogalmazott, hogy a rendszer jelentős része külföldi, profitorientált magánbiztosítók kezébe kerülne. A családoknak kiegészítő biztosítási csomagokat kellene vásárolniuk, akik pedig ezt nem tudják megfizetni, alacsonyabb színvonalú ellátásra számíthatnának.

A nyugdíjasok, a krónikus betegek és a rosszabb anyagi helyzetűek viselnék a legnagyobb terhet. A cukorbetegek, a magas vérnyomással élők és más krónikus páciensek külön díjakkal néznének szembe, és biztosítás hiányában minden vizsgálatért és kezelésért fizetniük kellene.

Erős visszhangot váltott ki az a felvetés is, hogy a terv érintené a gyermekek ellátását. A politikus szerint a Tisza elvenné az ingyenes gyermekorvosi ellátást, így a szülőknek a kötelező vizsgálatok után is fizetniük kellene.