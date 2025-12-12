Takács Péter: Így zsigerelné ki az egészségügyet a Tisza

Takács Péter egészségügyi államtitkár a legújabb Facebook videójában arról beszélt, hogy az ország különböző pontjain ugyanazt a félelmet hallja vissza: a Tisza olyan megszorító egészségügyi csomagot készít elő, amely gyökeresen alakítaná át az ellátáshoz való hozzáférést. A tervezet lényege, hogy a jelenlegi társadalombiztosítás megszűnne, és az életmentő sürgősségi beavatkozások kivételével minden ellátás díjkötelessé válna.
A politikus úgy fogalmazott, hogy a rendszer jelentős része külföldi, profitorientált magánbiztosítók kezébe kerülne. A családoknak kiegészítő biztosítási csomagokat kellene vásárolniuk, akik pedig ezt nem tudják megfizetni, alacsonyabb színvonalú ellátásra számíthatnának.
A nyugdíjasok, a krónikus betegek és a rosszabb anyagi helyzetűek viselnék a legnagyobb terhet. A cukorbetegek, a magas vérnyomással élők és más krónikus páciensek külön díjakkal néznének szembe, és biztosítás hiányában minden vizsgálatért és kezelésért fizetniük kellene.
Erős visszhangot váltott ki az a felvetés is, hogy a terv érintené a gyermekek ellátását. A politikus szerint a Tisza elvenné az ingyenes gyermekorvosi ellátást, így a szülőknek a kötelező vizsgálatok után is fizetniük kellene.
Ezzel kapcsolatban felidézte a 2006–2008-as időszakot, amikor a vizitdíj és a kórházi napidíj bevezetése hasonló előzmények után történt.
A politikus úgy látja, hogy a tervezett változtatások az egészségügy teljes privatizációja felé mutatnak, és ugyanabba az irányba vezetnének, amelyet a 2008-as népszavazás állított meg. Azt mondta, ezúttal is hasonló következményekkel járna egy ilyen modell, és a legkiszolgáltatottabbak kerülnének a legnehezebb helyzetbe.
Takács Péter arra kérte az embereket, hogy ne hagyják szó nélkül a csomagot, és lépjenek fel azok ellen az elképzelések ellen, amelyek fizetőssé tennék az ellátást. Úgy fogalmazott: ha nem lesz társadalmi ellenállás, a terv könnyen életbe léphet, és az ingyenes ellátás eltűnhet a magyar rendszerből.