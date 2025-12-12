Takács Péter: Így zsigerelné ki az egészségügyet a Tisza

Hírlevél
Takács Péter

25 perce
Takács Péter országjárása során egyre több aggódó visszajelzést kap a Tisza egészségügyi csomagjáról. A tervezet megszüntetné a társadalombiztosítást, és fizetős irányba tolna el szinte minden ellátást.
Takács Péter egészségügyi államtitkár a legújabb Facebook videójában arról beszélt, hogy az ország különböző pontjain ugyanazt a félelmet hallja vissza: a Tisza olyan megszorító egészségügyi csomagot készít elő, amely gyökeresen alakítaná át az ellátáshoz való hozzáférést. A tervezet lényege, hogy a jelenlegi társadalombiztosítás megszűnne, és az életmentő sürgősségi beavatkozások kivételével minden ellátás díjkötelessé válna.

Budapest, 2025. november 11. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára az új CT berendezés átadásán a Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinikáján 2025. november 11-én. Magyarország kormánya két lépcsőben, negyven milliárd forint forrást biztosít CT és MR gépek beszerzésére és telepítésére. MTI/Balogh Zoltán
Takács Péter Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

A politikus úgy fogalmazott, hogy a rendszer jelentős része külföldi, profitorientált magánbiztosítók kezébe kerülne. A családoknak kiegészítő biztosítási csomagokat kellene vásárolniuk, akik pedig ezt nem tudják megfizetni, alacsonyabb színvonalú ellátásra számíthatnának.

A nyugdíjasok, a krónikus betegek és a rosszabb anyagi helyzetűek viselnék a legnagyobb terhet. A cukorbetegek, a magas vérnyomással élők és más krónikus páciensek külön díjakkal néznének szembe, és biztosítás hiányában minden vizsgálatért és kezelésért fizetniük kellene.

Erős visszhangot váltott ki az a felvetés is, hogy a terv érintené a gyermekek ellátását. A politikus szerint a Tisza elvenné az ingyenes gyermekorvosi ellátást, így a szülőknek a kötelező vizsgálatok után is fizetniük kellene. 

Ezzel kapcsolatban felidézte a 2006–2008-as időszakot, amikor a vizitdíj és a kórházi napidíj bevezetése hasonló előzmények után történt.

A Tisza megszorítócsomagja a gyermekektől is elvenné az ingyenes egészségügyi ellátást

 

A politikus úgy látja, hogy a tervezett változtatások az egészségügy teljes privatizációja felé mutatnak, és ugyanabba az irányba vezetnének, amelyet a 2008-as népszavazás állított meg. Azt mondta, ezúttal is hasonló következményekkel járna egy ilyen modell, és a legkiszolgáltatottabbak kerülnének a legnehezebb helyzetbe.

Takács Péter arra kérte az embereket, hogy ne hagyják szó nélkül a csomagot, és lépjenek fel azok ellen az elképzelések ellen, amelyek fizetőssé tennék az ellátást. Úgy fogalmazott: ha nem lesz társadalmi ellenállás, a terv könnyen életbe léphet, és az ingyenes ellátás eltűnhet a magyar rendszerből.

