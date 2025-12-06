Takács Péter: Gyűlés kordonok és TEK-esek nélkül

Hírlevél
Így várjuk a főnököt! – osztott meg egy videót Takács Péter egészségügyi államtitkár a kecskeméti Háborúellenes gyűlésről.
Takács Péter is folyamatosan beszámol közösségi oldalán a digitális polgári körök Háborúellenes gyűléséről. 

Bejegyzésében Orbán Viktort idézi: 

Európa a háborús felkészülés valamennyi jellemzőjét magán hordozza. A diplomáciai és gazdasági kapcsolatok felszámolása, hadigazdaság kiépítése, a fegyvergyártás felfuttatása, a sorkatonaság bevezetése. Komoly kockázat van!”

A Háborúellenes gyűlés élő közvetítése.

 

 

