Tegnap egy egyfarkú, ma egy kétfarkú kutya támadta meg az államtitkárt

Takács Péter egy Kétfarkú Kutyapártos polikussal folytatott rövid, de annál beszédesebb csörtéről számolt be, amelyben az ellenzéki szereplő szerint „mindent rosszul csinál a kormány”, többek között azt is, hogy Ajkán mobil CT-t állítottak üzembe a gépcserék idejére.
Ön politikus, válaszoljon a kérdésemre. Mi úgy oldottuk meg, hogy amíg a régi gépet kiszereljük és az újat beszereljük, addig mobil CT-vel biztosítjuk a betegellátást. A Kétfarkú Kutyapárt hogyan oldaná meg?”
– kérdezte Takács, választ azonban nem kapott.
„Süketek párbeszéde”
A minisztériumi államtitkár részletesen elmagyarázta: minden 12 évnél régebbi CT-t három éven belül lecserélnek, az ajkai kórház is ebbe a körbe tartozik. A csere idejére mobil CT biztosítja a helyi ellátást, így a betegek nem maradnak diagnosztika nélkül. Amikor azonban Takács Péter rákérdezett, az ellenzéki aktivista hogyan oldaná meg ugyanezt, a Kutyapárt részéről nem érkezett javaslat. A vita így gyorsan egyoldalúvá vált, látványosan megmutatva a különbséget a felelősségvállalás és a felelősség elkerülése között.