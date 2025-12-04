Tegnap egy egyfarkú, ma egy kétfarkú kutya támadta meg az államtitkárt

„Süketek párbeszéde”

A minisztériumi államtitkár részletesen elmagyarázta: minden 12 évnél régebbi CT-t három éven belül lecserélnek, az ajkai kórház is ebbe a körbe tartozik. A csere idejére mobil CT biztosítja a helyi ellátást, így a betegek nem maradnak diagnosztika nélkül. Amikor azonban Takács Péter rákérdezett, az ellenzéki aktivista hogyan oldaná meg ugyanezt, a Kutyapárt részéről nem érkezett javaslat. A vita így gyorsan egyoldalúvá vált, látványosan megmutatva a különbséget a felelősségvállalás és a felelősség elkerülése között.