Tegnap egy egyfarkú, ma egy kétfarkú kutya támadta meg az államtitkárt

Rendkívüli

2025. december 04. 15:40
Olvasási idő: 3 perc
Az egészségügyi államtitkár elé egy vidám négylábú ugrott oda szerda este, újabban pedig a Kétfarkú Kutyapárt lelkes titánja – és egyiküknek sem volt megoldási javaslata. Takács Péter azonban gyorsan világossá tette, hogy a kritika kevés, amikor valódi betegellátási problémára kellene választ adni.
Takács PéterKétfarkú KutyapártvitaCT

Takács Péter egy Kétfarkú Kutyapártos polikussal folytatott rövid, de annál beszédesebb csörtéről számolt be, amelyben az ellenzéki szereplő szerint „mindent rosszul csinál a kormány”, többek között azt is, hogy Ajkán mobil CT-t állítottak üzembe a gépcserék idejére. 

Takács Péter
Takács Péter nem maradt adós a kutyapártos politikusnak a válasszal (Forrás: Facebook/Takács Péter)

Ön politikus, válaszoljon a kérdésemre. Mi úgy oldottuk meg, hogy amíg a régi gépet kiszereljük és az újat beszereljük, addig mobil CT-vel biztosítjuk a betegellátást. A Kétfarkú Kutyapárt hogyan oldaná meg?” 

– kérdezte Takács, választ azonban nem kapott.

A tiszások szerint attól lesz jobb az egészségügy, ha a fideszeseknek ingyenes marad az abortusz

„Süketek párbeszéde” 

A minisztériumi államtitkár részletesen elmagyarázta: minden 12 évnél régebbi CT-t három éven belül lecserélnek, az ajkai kórház is ebbe a körbe tartozik. A csere idejére mobil CT biztosítja a helyi ellátást, így a betegek nem maradnak diagnosztika nélkül. Amikor azonban Takács Péter rákérdezett, az ellenzéki aktivista hogyan oldaná meg ugyanezt, a Kutyapárt részéről nem érkezett javaslat. A vita így gyorsan egyoldalúvá vált, látványosan megmutatva a különbséget a felelősségvállalás és a felelősség elkerülése között.

