Megújult a Szeretetkórház, a kormány bőkezűen támogatta

Takács Péter hangsúlyozta: a Szeretetkórház most befejezett felújítása annak a hosszú távú egészségügyi beruházási programnak a része, amely országosan több tucat intézmény korszerusítését hozta el. Az Amerikai úti épület több mint 2200 négyzetméteren újult meg, és 227 négyzetméterrel bővült is.

Takács Péter szerint mérföldkő a felújítás Forrás: Facebook

A rekonstrukció részeként megújult a főbejárat, a betegfelvételi részleg, és modern, akadálymentesített lift, valamint új lépcsőház javítja a betegek közlekedését. A felújítás célja az volt, hogy a Szeretetkórház hosszú távon hatékony, stabil és korszerű ellátást biztosítson.

Kiemelt szerep: itt működik az ország legnagyobb hospice osztálya

A Mazsihisz fenntartásában működő intézmény nemcsak a zsidó közösség, hanem az egész társadalom számára nyújt ellátást. Itt található az ország legnagyobb hospice osztálya is, amely a hazai hospice ellátás egyik legfontosabb szereplőjévé teszi a Szeretetkórházat.

Takács Péter szerint a hospice ellátás fejlesztése a magyar egészségügy egyik legfontosabb területe, és a mostani felújítás ezt a munkát is megerősíti.

Orbán Viktor: komplett országos rekonstrukció zajlik

Az átadón Orbán Viktor miniszterelnök kiemelte, hogy eddig 91 kórház, 54 rendelőintézet és 107 mentőállomás újult meg országszerte. A kormányfő szerint a Szeretetkórház felújítása is azt jelzi, hogy az egyházi fenntartású intézmények kiemelkedő minőséget képviselnek a rendszerben.

Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke azt mondta, a most átadott felújítás egyszerre közösségi és társadalmi jelentőségű fejlesztés, mert az intézmény napi szinten segít a legkiszolgáltatottabb betegeknek is.

Ahogyan azt korábban megírtuk, Orbán Viktor közösségi oldalán egy rövid videóban mutatta meg a Szeretetkórház átadásának előkészületeit. A felvételek célja az volt, hogy bemutassák, hogyan zajlott a felújítás háttere.