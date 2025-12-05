Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

Látta már?

Limitált, piros, aláírt – Orbán Viktor elképesztő dologgal állt elő

Takács Péter

Megújult a Szeretetkórház, a kormány bőkezűen támogatta

22 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Takács Péter egészségügyi államtitkár szerint a Szeretetkórház felújítása újabb bizonyítéka annak, hogy országos egészségügyi megújulás zajlik. Az intézmény 8,5 milliárd forintos kormányzati támogatással esett át teljes rekonstrukción.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Takács PéterSzeretetkórházOrbán ViktorMazsihisz

Takács Péter hangsúlyozta: a Szeretetkórház most befejezett felújítása annak a hosszú távú egészségügyi beruházási programnak a része, amely országosan több tucat intézmény korszerusítését hozta el. Az Amerikai úti épület több mint 2200 négyzetméteren újult meg, és 227 négyzetméterrel bővült is.

Takács Péter szerint mérföldkő a felújítás Forrás: Facebook
Takács Péter szerint mérföldkő a felújítás Forrás: Facebook

A rekonstrukció részeként megújult a főbejárat, a betegfelvételi részleg, és modern, akadálymentesített lift, valamint új lépcsőház javítja a betegek közlekedését. A felújítás célja az volt, hogy a Szeretetkórház hosszú távon hatékony, stabil és korszerű ellátást biztosítson.

Kiemelt szerep: itt működik az ország legnagyobb hospice osztálya

A Mazsihisz fenntartásában működő intézmény nemcsak a zsidó közösség, hanem az egész társadalom számára nyújt ellátást. Itt található az ország legnagyobb hospice osztálya is, amely a hazai hospice ellátás egyik legfontosabb szereplőjévé teszi a Szeretetkórházat.

Takács Péter szerint a hospice ellátás fejlesztése a magyar egészségügy egyik legfontosabb területe, és a mostani felújítás ezt a munkát is megerősíti.

Orbán Viktor: komplett országos rekonstrukció zajlik

Az átadón Orbán Viktor miniszterelnök kiemelte, hogy eddig 91 kórház, 54 rendelőintézet és 107 mentőállomás újult meg országszerte. A kormányfő szerint a Szeretetkórház felújítása is azt jelzi, hogy az egyházi fenntartású intézmények kiemelkedő minőséget képviselnek a rendszerben.

Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke azt mondta, a most átadott felújítás egyszerre közösségi és társadalmi jelentőségű fejlesztés, mert az intézmény napi szinten segít a legkiszolgáltatottabb betegeknek is.

Ahogyan azt korábban megírtuk, Orbán Viktor közösségi oldalán egy rövid videóban mutatta meg a Szeretetkórház átadásának előkészületeit. A felvételek célja az volt, hogy bemutassák, hogyan zajlott a felújítás háttere.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!