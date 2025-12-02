Takács Péter nem kímélte a tiszás trollokat

A Magyar Péter által felhergelt sokadik tiszás troll „talált be" magán csatornáimon. Messenger üzeneteket küldözgetnek nemcsak nekem, hanem a családtagjaimnak is. Redditen szervezik őket – írta Takács Péter egészségügyi államtitkár Facebook bejegyzésében.
Az államtitkár elmondta, hogy
az egyik trollnak szombat késő este már keményebb hangvételben is reagált, amikor azzal vádolta, hogy direkt teszi tönkre a fűtést a gyermekosztályokon.
Takács hozzátette, politikusként sokat kell tűrni, és a szóhasználat részéről is kifogásolható volt, azonban szerinte a zaklatásnak is van határa. Úgy gondolja, ebből fog majd szenzációt kreálni a 444 propagandalap, ártatlan választópolgári megkeresésként beállítva a szervezett akciót.
Takács Péter: Egy jobboldali emberrel szemben mindent lehet?
„Itt tartunk ma. Egy jobboldali emberrel szemben mindent lehet, és ha nem hagyja magát, reagál az agyament vádakra, akkor jöhet a kioktatás és az áldozatpóz. Mindezt szervezett akció keretében a liberális tolerancia nagyobb dicsőségére”
– tette hozzá.