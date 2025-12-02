Takács Péter nem kímélte a tiszás trollokat

A Magyar Péter által felhergelt sokadik tiszás troll „talált be" magán csatornáimon. Messenger üzeneteket küldözgetnek nemcsak nekem, hanem a családtagjaimnak is. Redditen szervezik őket – írta Takács Péter egészségügyi államtitkár Facebook bejegyzésében.

Budapest, 2025. április 28. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára az Észak-budai Szent János Centrumkórház teljes körű felújításáról tartott sajtótájékoztatón a kórház már elkészült Kútvölgyi Tömbje előtt 2025. április 28-án. MTI/Purger Tamás

Fotó: MTI/Purger Tamás

Az államtitkár elmondta, hogy

az egyik trollnak szombat késő este már keményebb hangvételben is reagált, amikor azzal vádolta, hogy direkt teszi tönkre a fűtést a gyermekosztályokon.

Takács hozzátette, politikusként sokat kell tűrni, és a szóhasználat részéről is kifogásolható volt, azonban szerinte a zaklatásnak is van határa. Úgy gondolja, ebből fog majd szenzációt kreálni a 444 propagandalap, ártatlan választópolgári megkeresésként beállítva a szervezett akciót.

Takács Péter: Egy jobboldali emberrel szemben mindent lehet?

„Itt tartunk ma. Egy jobboldali emberrel szemben mindent lehet, és ha nem hagyja magát, reagál az agyament vádakra, akkor jöhet a kioktatás és az áldozatpóz. Mindezt szervezett akció keretében a liberális tolerancia nagyobb dicsőségére”

– tette hozzá.