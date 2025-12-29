Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin meghökkentő nyilatkozatot tett – részletek

Olvasta már?

Sokkoló fordulat a fronton: az ukránok nem tudták megállítani Putyin seregét

takács péter

Takács Péter: Sikerült megalapoznunk egy jó európai gyógyszerstratégiát

18 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A COVID–19 járvány rávilágított arra, hogy az európai gyógyszeripar ellátásbiztonsága sérülékeny, ezért a szabályozást és a gyógyszerstratégiát úgy kell átalakítani, hogy minél több gyártási folyamat Európán belül valósuljon meg – hangsúlyozta Facebook-videójában Takács Péte. Az egészségügyi államtitkár hozzátette: a magyar elnökség alatt sikerült megalapozni egy új európai gyógyszerstratégiát, és célzott uniós forrásokat létrehozni az ágazat megerősítésére.
Link másolása
Vágólapra másolva!
takács pétercovidgyógyszeripar

A COVID járványidőszaka egyértelművé tette, hogy az európai gyógyszeripar komoly kihívásokkal küzd. Ezért a magyar elnökség alatt én egyértelműen és világosan azon az állásponton voltam, hogy az európai gyógyszeripari szabályozást és az európai gyógyszerstratégiát úgy kell kialakítanunk, hogy minél több gyártási folyamat Európán belül valósuljon meg – mondja Facebook-videójában Takács Péter

Takács Péter Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség
Takács Péter Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

Az egészsgügyi államtitkár tájékoztatott: sikerült megalapozniuk egy jó európai gyógyszerstratégiát, direkt európai uniós forrásokat hoznak létre az európai gyógyszeripar megerősítésére.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!