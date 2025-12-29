Takács Péter: Sikerült megalapoznunk egy jó európai gyógyszerstratégiát

A COVID járványidőszaka egyértelművé tette, hogy az európai gyógyszeripar komoly kihívásokkal küzd. Ezért a magyar elnökség alatt én egyértelműen és világosan azon az állásponton voltam, hogy az európai gyógyszeripari szabályozást és az európai gyógyszerstratégiát úgy kell kialakítanunk, hogy minél több gyártási folyamat Európán belül valósuljon meg – mondja Facebook-videójában Takács Péter.

Takács Péter Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

Az egészsgügyi államtitkár tájékoztatott: sikerült megalapozniuk egy jó európai gyógyszerstratégiát, direkt európai uniós forrásokat hoznak létre az európai gyógyszeripar megerősítésére.