Takács Péter: Sikerült megalapoznunk egy jó európai gyógyszerstratégiát

A COVID–19 járvány rávilágított arra, hogy az európai gyógyszeripar ellátásbiztonsága sérülékeny, ezért a szabályozást és a gyógyszerstratégiát úgy kell átalakítani, hogy minél több gyártási folyamat Európán belül valósuljon meg – hangsúlyozta Facebook-videójában Takács Péte. Az egészségügyi államtitkár hozzátette: a magyar elnökség alatt sikerült megalapozni egy új európai gyógyszerstratégiát, és célzott uniós forrásokat létrehozni az ágazat megerősítésére.
Az egészsgügyi államtitkár tájékoztatott: sikerült megalapozniuk egy jó európai gyógyszerstratégiát, direkt európai uniós forrásokat hoznak létre az európai gyógyszeripar megerősítésére.
