Így támogatják Magyar Péter emberei Magyarország megbüntetését és a migrációt – videó

Hétfői bejelentés szerint az Európai Unió tagállamai létrehoztak egy úgynevezett szolidaritási alapot, melynek célja, hogy „csökkentse a migráció sújtotta tagállamok terheit”. Vagyis Brüsszel azokat az országokat akarja megsegíteni, akik lényegében behívták a bevándorlókat az országukba. A támogatásból nem részesülő tagállamok pedig eldönthetik, hogy átvesznek más uniós tagállamokba érkezett migránsokat, vagy befizetnek a közös alapba – derül ki az Ellenpont elemzéséből.

Orbán Viktor a 2015-ös röszkei zavargások évfordulóján arra figyelmeztetett, hogy a bevándorlás ügyében Magyarország nem köt kompromisszumot (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Magyarország nem részesülhet a szolidaritási alapból – annak ellenére, hogy tíz éve védi az Európai Unió határait, és elköltött több mint 800 milliárd forintot Európa közös határának védelmére. Brüsszel ezek után – a 2026 júniusában hatályba lépő migrációs paktum jegyében – választás elé állította hazánkat: vagy betelepít migránsokat, vagy 420 millió eurós hozzájárulással beszáll a közös alapba.

A Tisza Párt kiszolgálja Brüsszelt, a kormány ellenáll

Egyetlen migránst sem fogadunk be, és nem is fizetünk más migránsaiért. Magyarország nem hajtja végre a Migrációs Paktum intézkedéseit. Lázadás indul!”

– üzente Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a döntést követően.

De nem mindenki gondolja így a magyar politikában: a Tisza Párt képviselői látványosan kiszolgálják Brüsszelt, egyúttal támogatják a migrációs paktumot. A párt hazai szakértői pedig egyre hangosabban követelik az illegális bevándorlók szétosztását elrendelő megállapodás végrehajtását, sőt Magyar Péter képviselői meg is szavazták a kezdeményezést az EP-ben.

De mi is az a migrációs paktum?

A Migrációs és Menekültügyi Paktum az Európai Unió 2024-ben elfogadott átfogó jogszabálycsomagja, amely a menedékkérelmek kezelését, a határellenőrzést és a tagállamok közötti „szolidaritást” szabályozza.

A megállapodás fő elemei:

1. Gyorsított határátlépési procedúra: a külső határon lefolytatott, néhány hetes menekültügyi vizsgálat.

2. Visszatartási zónák: az EU-ba érkezők itt maradnak mindaddig, amíg tart a vizsgálat.

3. Kötelező szolidaritás: ha egy tagállam az unió megítélése szerint túlterhelt, más tagállamoknak segíteniük kell befogadással, pénzügyi hozzájárulással vagy technikai támogatással.