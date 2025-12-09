Így támogatják Magyar Péter emberei Magyarország megbüntetését és a migrációt – videó

Hétfői bejelentés szerint az Európai Unió tagállamai létrehoztak egy úgynevezett szolidaritási alapot, melynek célja, hogy „csökkentse a migráció sújtotta tagállamok terheit”. Vagyis Brüsszel azokat az országokat akarja megsegíteni, akik lényegében behívták a bevándorlókat az országukba. A támogatásból nem részesülő tagállamok pedig eldönthetik, hogy átvesznek más uniós tagállamokba érkezett migránsokat, vagy befizetnek a közös alapba – derül ki az Ellenpont elemzéséből.
Magyarország nem részesülhet a szolidaritási alapból – annak ellenére, hogy tíz éve védi az Európai Unió határait, és elköltött több mint 800 milliárd forintot Európa közös határának védelmére. Brüsszel ezek után – a 2026 júniusában hatályba lépő migrációs paktum jegyében – választás elé állította hazánkat: vagy betelepít migránsokat, vagy 420 millió eurós hozzájárulással beszáll a közös alapba.
A Tisza Párt kiszolgálja Brüsszelt, a kormány ellenáll
Egyetlen migránst sem fogadunk be, és nem is fizetünk más migránsaiért. Magyarország nem hajtja végre a Migrációs Paktum intézkedéseit. Lázadás indul!”
– üzente Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a döntést követően.
De nem mindenki gondolja így a magyar politikában: a Tisza Párt képviselői látványosan kiszolgálják Brüsszelt, egyúttal támogatják a migrációs paktumot. A párt hazai szakértői pedig egyre hangosabban követelik az illegális bevándorlók szétosztását elrendelő megállapodás végrehajtását, sőt Magyar Péter képviselői meg is szavazták a kezdeményezést az EP-ben.
De mi is az a migrációs paktum?
A Migrációs és Menekültügyi Paktum az Európai Unió 2024-ben elfogadott átfogó jogszabálycsomagja, amely a menedékkérelmek kezelését, a határellenőrzést és a tagállamok közötti „szolidaritást” szabályozza.
A megállapodás fő elemei:
1. Gyorsított határátlépési procedúra: a külső határon lefolytatott, néhány hetes menekültügyi vizsgálat.
2. Visszatartási zónák: az EU-ba érkezők itt maradnak mindaddig, amíg tart a vizsgálat.
3. Kötelező szolidaritás: ha egy tagállam az unió megítélése szerint túlterhelt, más tagállamoknak segíteniük kell befogadással, pénzügyi hozzájárulással vagy technikai támogatással.
A Tisza politikusai a migráció pártján állnak
Az EP-szavazás során a Tisza Párt képviselői támogatták, hogy 2025-re plusz 25 millió euróval növeljék meg az EU Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapját, ami a migrációs paktum gyors és hatékony végrehajtását szolgálja. Magyar Péter képviselői támogatták azt a javaslatot is, amely szerint „helyénvaló”, hogy Magyarországot 200 millió euróval megbüntessék az Európai Bíróság döntése alapján.
Ugyanakkor a Tisza Párt képviselői nem támogatták azt a javaslatot, amely kétmilliárd forintnak megfelelő támogatást irányzott volna Magyarországnak a déli határkerítés megépítésének költségére.
Ez a három pont együtt arra utal, hogy a Tisza Párt teljesen elkötelezte magát Brüsszel migrációs elképzelései mellett, és finanszírozási szinten is hozzájárul azok végrehajtásához.
Kollár Kinga EP-képviselő a tavaly októberi szavazás után a Facebookon erősítette meg, hogy pártja valóban kiáll a bevándorlók szétosztásáról szóló kvótarendszer mellett.
Egy másik tiszás képviselő, Dávid Dóra pedig nyíltan kijelentette, hogy Magyarországnak változtatnia kell hozzáállásán, mert szerinte
a multikulturális társadalmak nemhogy működnek, de versenyképesebbek is lehetnek”.
Bódis Kriszta, a párt képviselőjelöltje és tanácsadója ennél is tovább ment, amikor a migrációt előbb „lehetőségnek” nevezte, majd „álvalóságnak” minősítette azt, hogy a migránsok között terroristák lennének.
A Tisza szakértői is kimutatták a foguk fehérjét
Petschnig Mária Zita baloldali közgazdász például azért kritizálta a miniszterelnököt, mert az uniós büntetés ellenére sem hajlandó végrehajtani a migrációs paktum intézkedéseit.
„Az Európai Unió tavaly júniusban kiszabott ránk egy 200 millió eurós büntetést. Nem azért mert hogy itten nem engedjük be a migránsokat, mert azt akarja, hogy engedjük be a migránsokat. Hanem azért, mert nem tartjuk be a menedékkérők menedékjogának az uniós szabályait, tehát nem vagyunk szabálykövetők” – érvelt zavarosan Petschnig Mária Zita.