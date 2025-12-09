Így támogatják Magyar Péter emberei Magyarország megbüntetését és a migrációt – videó

Hírlevél
4 órája
Olvasási idő: 9 perc
Egy friss döntés alapján Brüsszel létrehoz egy szolidaritási alapot, ami arra kényszerítené Magyarországot, hogy fogadjon be illegális migránsokat, vagy fizessen be több mint százmilliárd forintnak megfelelő összeget egy közös alapba. A pénzt azoknak az országoknak adják, amelyek beengedik a migránsokat. Közben Magyar Péter és a Tisza Párt képviselői olyan javaslatokat támogattak az Európai Parlamentben, amelyek a Magyarországot megbüntető migrációs paktum végrehajtását sürgetik. A tiszás képviselők mellett szakértők és tanácsadók, köztük Petschnig Mária Zita és Bod Péter Ákos is a migráció mellett állnak.
migrációs paktumBrüsszelhatárvédelemTisza PártKollár KingaEP-képviselőEurópai Unió

Hétfői bejelentés szerint az Európai Unió tagállamai létrehoztak egy úgynevezett szolidaritási alapot, melynek célja, hogy „csökkentse a migráció sújtotta tagállamok terheit”. Vagyis Brüsszel azokat az országokat akarja megsegíteni, akik lényegében behívták a bevándorlókat az országukba. A támogatásból nem részesülő tagállamok pedig eldönthetik, hogy átvesznek más uniós tagállamokba érkezett migránsokat, vagy befizetnek a közös alapba – derül ki az Ellenpont elemzéséből.

Orbán Viktor, Röszke, migráció, illegális migránsok, déli határzár
Orbán Viktor a 2015-ös röszkei zavargások évfordulóján arra figyelmeztetett, hogy a bevándorlás ügyében Magyarország nem köt kompromisszumot (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Magyarország nem részesülhet a szolidaritási alapból – annak ellenére, hogy tíz éve védi az Európai Unió határait, és elköltött több mint 800 milliárd forintot Európa közös határának védelmére. Brüsszel ezek után – a 2026 júniusában hatályba lépő migrációs paktum jegyében – választás elé állította hazánkat: vagy betelepít migránsokat, vagy 420 millió eurós hozzájárulással beszáll a közös alapba.

A Tisza Párt kiszolgálja Brüsszelt, a kormány ellenáll

Egyetlen migránst sem fogadunk be, és nem is fizetünk más migránsaiért. Magyarország nem hajtja végre a Migrációs Paktum intézkedéseit. Lázadás indul!” 

– üzente Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a döntést követően.

De nem mindenki gondolja így a magyar politikában: a Tisza Párt képviselői látványosan kiszolgálják Brüsszelt, egyúttal támogatják a migrációs paktumot. A párt hazai szakértői pedig egyre hangosabban követelik az illegális bevándorlók szétosztását elrendelő megállapodás végrehajtását, sőt Magyar Péter képviselői meg is szavazták a kezdeményezést az EP-ben.

De mi is az a migrációs paktum?

A Migrációs és Menekültügyi Paktum az Európai Unió 2024-ben elfogadott átfogó jogszabálycsomagja, amely a menedékkérelmek kezelését, a határellenőrzést és a tagállamok közötti „szolidaritást” szabályozza.

A megállapodás fő elemei:

1. Gyorsított határátlépési procedúra: a külső határon lefolytatott, néhány hetes menekültügyi vizsgálat.

2. Visszatartási zónák: az EU-ba érkezők itt maradnak mindaddig, amíg tart a vizsgálat.

3. Kötelező szolidaritás: ha egy tagállam az unió megítélése szerint túlterhelt, más tagállamoknak segíteniük kell befogadással, pénzügyi hozzájárulással vagy technikai támogatással.

Brüsszel Magyarországra kényszeríti a migrációs paktumot

A Tisza politikusai a migráció pártján állnak

Az EP-szavazás során a Tisza Párt képviselői támogatták, hogy 2025-re plusz 25 millió euróval növeljék meg az EU Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapját, ami a migrációs paktum gyors és hatékony végrehajtását szolgálja. Magyar Péter képviselői támogatták azt a javaslatot is, amely szerint „helyénvaló”, hogy Magyarországot 200 millió euróval megbüntessék az Európai Bíróság döntése alapján. 

Ugyanakkor a Tisza Párt képviselői nem támogatták azt a javaslatot, amely kétmilliárd forintnak megfelelő támogatást irányzott volna Magyarországnak a déli határkerítés megépítésének költségére.

Ez a három pont együtt arra utal, hogy a Tisza Párt teljesen elkötelezte magát Brüsszel migrációs elképzelései mellett, és finanszírozási szinten is hozzájárul azok végrehajtásához.

Kollár Kinga EP-képviselő a tavaly októberi szavazás után a Facebookon erősítette meg, hogy pártja valóban kiáll a bevándorlók szétosztásáról szóló kvótarendszer mellett.

Egy másik tiszás képviselő, Dávid Dóra pedig nyíltan kijelentette, hogy Magyarországnak változtatnia kell hozzáállásán, mert szerinte

a multikulturális társadalmak nemhogy működnek, de versenyképesebbek is lehetnek”.

Bódis Kriszta, a párt képviselőjelöltje és tanácsadója ennél is tovább ment, amikor a migrációt előbb „lehetőségnek” nevezte, majd „álvalóságnak” minősítette azt, hogy a migránsok között terroristák lennének.

A Tisza szakértői is kimutatták a foguk fehérjét

Petschnig Mária Zita baloldali közgazdász például azért kritizálta a miniszterelnököt, mert az uniós büntetés ellenére sem hajlandó végrehajtani a migrációs paktum intézkedéseit.

„Az Európai Unió tavaly júniusban kiszabott ránk egy 200 millió eurós büntetést. Nem azért mert hogy itten nem engedjük be a migránsokat, mert azt akarja, hogy engedjük be a migránsokat. Hanem azért, mert nem tartjuk be a menedékkérők menedékjogának az uniós szabályait, tehát nem vagyunk szabálykövetők” – érvelt zavarosan Petschnig Mária Zita.

 

