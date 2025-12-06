Tápai Szabina bárhol is élt a világban, mindig tudta, az otthona Magyarország

„Anyaként számomra az a fontos, hogy békében, szeretetben, biztonságban neveljük a gyerekeket, és ezt is adjuk át nekik” – mondta a DPK kecskeméti háborúellenes gyűlésén Tápai Szabina EHF kupa-győztes magyar kézilabdázó. Az EHF kupa-győztes magyar kézilabdázó a kecskeméti háborúellenes gyűlésen Bács-Kiskun megyei gyökereiről is beszélt, valamit arról, mit tart fontosnak anyaként. Tápai Szabina arról is szólt, bárhol is élt a világban, mindig tudta, az otthona Magyarország - számolt be róla a Baon.hu.

Tápai Szabina kiskunhalasi gyökereiről is beszélt, a gyerekei még nem kérdezték a háborúról

Fotó: Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A Kiskunhalason született sportoló elmondta, gyermekei még nem kérdezték őt a háborúról, de kiemelten fontosnak tartja, hogy békében és biztonságban nevelje őket.