Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A Tisza tanácsadója gyáván tagad, már neki is kezd kellemetlen lenni Magyar Péter

Tudta?

Későn kezdték a mentést, mind a 28 ember meghalt a viharban

Tápai Szabina

Tápai Szabina bárhol is élt a világban, mindig tudta, az otthona Magyarország

19 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kecskeméti háborúellenes gyűlésen járt Tápai Szabina EHF kupa-győztes magyar kézilabdázó. Kiskunhalasi gyökereiből beszélt, gyerekei a háborúról még nem kérdezték.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tápai SzabinaDPKháború

„Anyaként számomra az a fontos, hogy békében, szeretetben, biztonságban neveljük a gyerekeket, és ezt is adjuk át nekik” – mondta a DPK kecskeméti háborúellenes gyűlésén Tápai Szabina EHF kupa-győztes magyar kézilabdázó.  Az EHF kupa-győztes magyar kézilabdázó a kecskeméti háborúellenes gyűlésen Bács-Kiskun megyei gyökereiről is beszélt, valamit arról, mit tart fontosnak anyaként. Tápai Szabina arról is szólt, bárhol is élt a világban, mindig tudta, az otthona Magyarország - számolt be róla a Baon.hu.

Tápai Szabina
Tápai Szabina kiskunhalasi gyökereiről is beszélt, a gyerekei még nem kérdezték a háborúról
Fotó: Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A Kiskunhalason született sportoló elmondta, gyermekei még nem kérdezték őt a háborúról, de kiemelten fontosnak tartja, hogy békében és biztonságban nevelje őket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!