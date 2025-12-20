Tarr Zoltán is rövid pórázon, a Hír TV-nek adott interjúját biztonsági emberek szakították félbe

Némethi Botond, a Hír TV riportere Szegeden a Tisza Párt nagygyűlésén kérdezte volna Tarr Zoltánt, aki bár érdemi választ nem adott, feltehetően túl sokáig beszélgetett a Magyar Péter által nem kedvelt csatorna munkatársával, így hamarosan biztonsági emberek ugrottak oda, és kitessékelték őket.

Tarr Zoltánon is szájkosár van (Fotó: Facebook/Takács Péter)

Bár a riporter közölte, hogy ez egy nyitott terület, hiszen ő is szabadon be tudott sétálni, kilökdösték a kordonon kívülre.

Ezután élőben kapcsolták Némethi Botondot, aki beszámolt az incidensről, majd bemutatta a helyszínt, ahol elmondása szerint korábban karácsonyi vásár is volt, lényegesen több résztvevővel.

A Hír TV riportere elmondta, hogy próbál interjúkat készíteni a helyszínen politikusokkal, abban a témában, hogy mit szólnak ahhoz, hogy Brüsszel nem használja fel a befagyasztott orosz vagyont, illetve azzal kapcsolatban, hogy sok tagállam hitelt nyújt az ukránoknak, a Tisza Párt politikusai azonban nem adtak érdemi választ, ahogy Tarr Zoltán sem.

A helyiek a kérdésre azt válaszolták, hogy támogatni kell Ukrajnát pénzzel és fegyverrel is.