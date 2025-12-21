Botrányos! Saját alelnökét is rövid pórázon tartja Magyar Péter – videó

Továbbra is szájkosarat kell hordania a Tisza Párt képviselőinek. A Hír TV riportere Tarr Zoltánnal, a Tisza Párt alelnökével szeretett volna interjút készíteni, azonban Magyar Péter biztonsági őrökkel szakíttatta meg a beszélgetést, pedig az alelnök válaszolt volna a kérdésekre.

Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-képviselője beszédet mond a párt demonstrációján az MTVA óbudai székháza előtt (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Most Déri Stefi, a Patrióta riportere osztott meg arról egy felvételt, miként dobták ki a HírTV riporterét a Tisza Párt gyűléséről.

Bár a riporter közölte, hogy ez egy nyitott terület, hiszen ő is szabadon be tudott sétálni, kilökdösték a kordonon kívülre.

Ezután élőben kapcsolták Némethi Botondot, aki beszámolt az incidensről, majd bemutatta a helyszínt, ahol elmondása szerint korábban karácsonyi vásár is volt, lényegesen több résztvevővel.

A Hír TV riportere elmondta, hogy próbál interjúkat készíteni a helyszínen politikusokkal, abban a témában, hogy mit szólnak ahhoz, hogy Brüsszel nem használja fel a befagyasztott orosz vagyont, illetve azzal kapcsolatban, hogy sok tagállam hitelt nyújt az ukránoknak, a Tisza Párt politikusai azonban nem adtak érdemi választ, ahogy Tarr Zoltán sem.