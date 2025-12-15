Válság alakult ki az európai piacon, a kormány támogatást ad a tejtermelőknek

Egy pohár tej elfogyasztása néha nagyon sok minden gondot megold – mondja Facebook-videójában Nagy István.

Fotó: Shutterstock

Az agrárminiszter kifejtette, az európai piacon többlettermelés van tejből, és pontosan ezért a nyerstej felvásárlási ára bezuhant. Nagy bajban vannak az európai tejtermelő gazdák, köztük a magyar gazdák is. Ez a nehéz helyzet a kínai antidömping eljárásból a vámtételek bevezetése miatt alakult ki. A tárcavezető tájékoztatott:

a magyar kormány minden erejével azon van, hogy megsegítse a magyar tejtermelő gazdákat.

Ezért a feldolgozók számára 50 milliárd forintos kedvezményes kamatozású EXIM hitelt folyósít a Demján Sándor Programon keresztül. Az import bejövetelét szigorú regisztrációhoz kötik, mind a folyadéktej, mind a sajt, mind a vaj esetében megnyitják az iskolatej programot, hogy minél többen tudjanak beszállítani ebbe a programba, hogy ezen keresztül is több fogyasztóhoz tudják eljutni a termékeket.

Újabb támogatások a tejtermelőknek

„Kifizettük a gazdáknak azokat a támogatásokat, amely az anyatehén tartáshoz vagy a tejtermeléshez köthető, hiszen a napokban mintegy 32 milliárd forint jutott el hozzájuk. Mégis a legnagyobb segítséget az nyújtja, hogyha mindnyájan fogyasztunk egy pohár tejet, eggyel többet, mint amit eddig tettünk.”

Ha tudatos vásárlók vagyunk és magyar tejet, a magyar termelők által termelt tejet választjuk, akkor máris a megoldás közelébe jutunk, stabilizálódik akkor a hazai tejtermelési piac

– fogalmazott. Az agrárminiszter arra kérte a nézőket, járuljonak hozzá, hogy a magyar tejtermelő gazdák biztonságban megélhessenek, és hogy jövőre is minden nap biztosítva legyen a pohár tej az egészségünkre. Ráadásul, mint fogalmazott, magunkkal is jót teszünk, hisz ne felejtsük, a tej még mindig élet, erő és egészség.