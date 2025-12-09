A TEK emberei megszállták a Szőlő utcai intézetet, több szálon folyik a nyomozás

Hírlevél
3 órája
A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség jelenleg nagy erőkkel, több helyszínen, széles körű eljárási cselekményeket végez a Szőlő utcai javítóintézet ügyében – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség kedden az MTI-vel.
TEKKözponti Nyomozó Főügyészséggyermekvédelemnyomozásjavítóintézet

A nyomozó ügyészség az ügy mindenre kiterjedő, teljes körű feltárása érdekében jelenleg is több hatóság – köztük a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda – közreműködésével folytat helyszíni cselekményeket, többek között a Budapesti Javítóintézetben. A közleményben hozzátették: 

az intézményben zajló nyomozati cselekmények elvégzéséhez az ügyészség – a gyermekek védelmére tekintettel – gyermekvédelmi szakembereket is bevont.

A Terrorelhárítási Központ (TEK) egysége egy Scorpion páncélozott járművel Szekszárd sétálóutcája előtt, a karácsonyi vásár helyszíne közelében 2024. december 22-én. A TEK egységei jelen vannak a vidéki és a fővárosi karácsonyi vásárokon. MTI/Kiss Dániel
A Terrorelhárítási Központ (TEK) egysége egy Scorpion páncélozott járművel Szekszárd sétálóutcáján, 2024. december 22-én (Fotó: MTI/Kiss Dániel)

Három gyanúsított már őrizetben van

Az ügynek eddig három gyanúsítottja van: a javítóintézet korábbi vezetője, Juhász Péter Pál és élettársa, akiknek a letartóztatását – ügyészi indítványra – a nyomozási bíró legutóbb 2026. február 28-ig meghosszabbította, továbbá a múlt héten őrizetbe vett és gyanúsítottként kihallgatott ügyintéző, aki a bíróság pénteki döntése alapján négy hónapra bűnügyi felügyeletbe került – közölték.

Szőlő utcai álhírbotrány: újabb embernél tartottak házkutatást

Felhívták a figyelmet arra, hogy a nyomozás fejleményeiről 

a Központi Nyomozó Főügyészség továbbra is kizárólag sajtóközlemények útján tájékoztatja a nyilvánosságot.

Minden más, a sajtóban megjelenő, ismeretlen forrásra hivatkozó tájékoztatás nem tekinthető hiteles információnak – hangsúlyozták.

 

