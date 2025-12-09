A TEK emberei megszállták a Szőlő utcai intézetet, több szálon folyik a nyomozás

A nyomozó ügyészség az ügy mindenre kiterjedő, teljes körű feltárása érdekében jelenleg is több hatóság – köztük a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda – közreműködésével folytat helyszíni cselekményeket, többek között a Budapesti Javítóintézetben. A közleményben hozzátették:
az intézményben zajló nyomozati cselekmények elvégzéséhez az ügyészség – a gyermekek védelmére tekintettel – gyermekvédelmi szakembereket is bevont.
Három gyanúsított már őrizetben van
Az ügynek eddig három gyanúsítottja van: a javítóintézet korábbi vezetője, Juhász Péter Pál és élettársa, akiknek a letartóztatását – ügyészi indítványra – a nyomozási bíró legutóbb 2026. február 28-ig meghosszabbította, továbbá a múlt héten őrizetbe vett és gyanúsítottként kihallgatott ügyintéző, aki a bíróság pénteki döntése alapján négy hónapra bűnügyi felügyeletbe került – közölték.
Felhívták a figyelmet arra, hogy a nyomozás fejleményeiről
a Központi Nyomozó Főügyészség továbbra is kizárólag sajtóközlemények útján tájékoztatja a nyilvánosságot.
Minden más, a sajtóban megjelenő, ismeretlen forrásra hivatkozó tájékoztatás nem tekinthető hiteles információnak – hangsúlyozták.