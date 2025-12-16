Hírlevél
Valami nagyon nem stimmel a 3I/ATLAS-szal – a kutatók teljes sokkban vannak

A Telexet durván utolérte a háborús pszichózis: érzékenyítenék a magyar társadalmat a kötelező sorkatonai szolgálatra

Miiközben a Telex uniós pénzből a kötelező sorkatonai szolgálatra „érzékenyít”, egyúttal összeesküvés-elméletnek bélyegzi az európai hadigazdaságról és katonai eszkalációról szóló terveket. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint mindez kísértetiesen emlékeztet a migrációs válság idején alkalmazott kommunikációs forgatókönyvre.
Napi abszurd: a Telex egyszerre érzékenyíti a magyar társadalmat a kötelező sorkatonai szolgálatra brüsszeli pénzből, és nevezi összeesküvésnek az európai háborús tervet – tájékoztat Facebook-bejegyzsében Orbán Balázs.

Telex Az orosz védelmi minisztérium által 2024. március 19-én közreadott képen orosz harckocsi ágyúja tüzel ukrán állásokra az ukrán határ közeléből, a Belgorodi területről. Fotó: - Forrás: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium
A Telexet durván utolérte a háborús pszichózis Forrás: MTI/AP

A miniszterelnök politikai igazgatója azt írja, az európai vezetők most már napi rendszerességgel és teljes nyíltsággal beszélnek 

  • a közös európai hadigazdaságról,
  •  fegyverkezési kényszerről, 
  • sorkatonaságról, 
  • közös adósságról, 
  • Ukrajna EU-csatlakozásáról, 
  • Ukrajnába küldött európai csapatokról, 
  • Oroszországra mért megelőző csapásról és a befagyasztott orosz vagyon elkobzásáról.

A Telex ennek ellenére szemrebbenés nélkül írja, hogy mindez csupán „összeesküvés-elmélet”. Orbán Balázs emlékeztet: 

a baloldali sajtó ugyanezt csinálta a migrációs válság idején is. 

Először próbálták meggyőzni az embereket, hogy a migráció jó, majd amikor nyilvánvalóvá vált, hogy az emberek elutasítják a baloldali álláspontot, megpróbálták meggyőzni őket, hogy a migránsok befogadása valójában álprobléma. 

„Nincs új a nap alatt: most pontosan ugyanez történik a háború kérdésében is. Hiába próbálja a Telex teljes erőből hitelteleníteni az eszkalációs tervről szóló figyelmeztetéseket, a magyar embereket nem lehet baleknak nézni – nem fogják feláldozni a biztonságukat és megélhetésüket a háború oltárán” – fogalmazott.

 

 

