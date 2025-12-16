A Telexet durván utolérte a háborús pszichózis: érzékenyítenék a magyar társadalmat a kötelező sorkatonai szolgálatra

Napi abszurd: a Telex egyszerre érzékenyíti a magyar társadalmat a kötelező sorkatonai szolgálatra brüsszeli pénzből, és nevezi összeesküvésnek az európai háborús tervet – tájékoztat Facebook-bejegyzsében Orbán Balázs.

A Telexet durván utolérte a háborús pszichózis Forrás: MTI/AP

A miniszterelnök politikai igazgatója azt írja, az európai vezetők most már napi rendszerességgel és teljes nyíltsággal beszélnek

a közös európai hadigazdaságról,

fegyverkezési kényszerről,

sorkatonaságról,

közös adósságról,

Ukrajna EU-csatlakozásáról,

Ukrajnába küldött európai csapatokról,

Oroszországra mért megelőző csapásról és a befagyasztott orosz vagyon elkobzásáról.

A Telex ennek ellenére szemrebbenés nélkül írja, hogy mindez csupán „összeesküvés-elmélet”. Orbán Balázs emlékeztet:

a baloldali sajtó ugyanezt csinálta a migrációs válság idején is.

Először próbálták meggyőzni az embereket, hogy a migráció jó, majd amikor nyilvánvalóvá vált, hogy az emberek elutasítják a baloldali álláspontot, megpróbálták meggyőzni őket, hogy a migránsok befogadása valójában álprobléma.

„Nincs új a nap alatt: most pontosan ugyanez történik a háború kérdésében is. Hiába próbálja a Telex teljes erőből hitelteleníteni az eszkalációs tervről szóló figyelmeztetéseket, a magyar embereket nem lehet baleknak nézni – nem fogják feláldozni a biztonságukat és megélhetésüket a háború oltárán” – fogalmazott.