Tiltakozás az Alaptörvényben biztosított jogok durva megsértése ellen

Magyar Péter legutóbbi facebookos kirohanásában újabb példátlan támadást intézett a szólás- és sajtószabadság ellen – írja a Bors.

A Tisza Párt a Fővárosi Törvényszéken egy eljárási hibáktól hemzsegő olyan eljárásban, amelyben az eljáró bíró Tisza Párthoz való kapcsolódása is felmerült, kezdeményezte, hogy tiltsák be a Bors Tisza-adóról szóló, pro és kontra érveket felsorakoztató különszámát.

Ezt a különszámot akarja betiltani a Tisza Párt Forrás: Bors

A Bors szerkesztősége és a lapot kiadó Mediaworks tiltakozik a politikai nyomásgyakorlás, az Alaptörvényben biztosított jogok durva megsértése ellen.

Tiltakozik továbbá a bíróság olyan eljárása ellen, amelyben egy fél nap alatt meghozott intézkedéssel, a különszámba foglaltak vizsgálata és érdemi jogorvoslat lehetőségének biztosítása nélkül partner abban, hogy a 2026-os országgyűlési választás egyik legfontosabb témájában a társadalmi párbeszédet a Tisza Párt lefojtsa.

Nem született ítélet!

A Tisza Párt visszaélésszerűen alkalmaz minden lehetséges jogi eszközt annak érdekében, hogy kiszivárgott szándékait leplezze. Amiről Magyar Péter ír, az csupán olyan döntés lehet, amelyet a bíróság a szükséges bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül hozhatott meg, mindössze fél nap alatt, minden társadalmilag elfogadott alkotmányos alapértéket figyelmen kívül hagyva. A Bors különszámának terjesztője betiltásra vonatkozó döntést egyébként nem kapott. A különszám terjesztése a törvények tiszteletben tartása mellett és a sajtószabadság jegyében folytatódik – írták.

Korábbi cikkünkben beszámoltunk már mi is arról, hogy a Tisza Párt vezére megsértődött a Bors kritikus hangvétele miatt, ezért a bírósághoz fordult, hogy megakadályozza a napilap terjesztését. Magyar Péter lépése kísértetiesen emlékeztet a kommunizmus idejére, amikor politikai alapon tiltottak be újságokat Magyarországon.