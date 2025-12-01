Ez mindenkit érint! Itt a Tisza teljes adócsomagja, brutális megszorítások jönnének

A Tisza Párthoz köthető, múlt héten kiszivárgott több száz oldalas gazdasági tervezete radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedben – írta az Index. A portál, miután a Magyarország 2027–2035 gazdasági konvergenciaprogram címet viselő szakpolitikai tanulmánygyűjtemény óriási visszhangot váltott ki, úgy döntött a teljes programot nyilvánosságra hozza.

Amint azz az Origo is megírta, Tisza Párt kedden nyilvánosságra került,

1300 milliárd forintos megszorítást tartalmazó több száz oldalas gazdasági tervezete radikális baloldali fordulatot vázol fel, amely az állam szerepének drasztikus kiterjesztésére és a javak újraelosztására épül.

Magyar Péter a terv kidolgozásával Dálnoki Áront, a Tisza gazdasági munkacsoportjának vezetőjét bízta meg, akinek munkáját több párttársa segítette.

A portál felidézte, első cikkükben arról írtak, hogy a dokumentum a jelenlegi közteherviselési rendszer teljes átírását javasolja: jelentős adó- és járulékemelésekkel teremtene elő évente 1300 milliárd forint többletbevételt. Továbbá

a progresszív szja-kulcsok bevezetése, a családi kedvezmények megvágása és a vagyonadó bevezetése széles társadalmi rétegek nettó jövedelmét csökkentené.

A vagyonokra, a tőkejövedelmekre, a vállalkozásokra és a fogyasztási cikkekre kivetett új terhek új adófilozófia alapjait jelölik ki, miközben a tb-rendszert is privatizálnák. A program egészében olyan gazdaságpolitikai modellt rajzol fel, amely a szociális szempontokat a versenyképesség elé helyezi, jelentős kockázatokat vállalva a magyar gazdaság fenntarthatósága szempontjából.

Hangsúlyozták,

a tervezet több olyan intézkedést is tartalmaz, amely alapjaiban írná át a magyar adórendszer eddig ismert logikáját: