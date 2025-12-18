Globalista tervei vannak a Tisza agrárprogram-felelősének

A Tűzfalcsoport arra hívja fel a figyelmet, hogy néhány hónappal ezelőtt még szakértőként, mára már országgyűlési képviselőjelöltként furcsa dolgokat mond a magyar mezőgazdaság jövőjéről Bóna Szabolcs, a Tisza Párt agrárpolitikusa. Kapuváron, egy zárt körű tiszás fórumon – többek között Ruszin-Szendi Romulusz társaságában – Bóna olyan kijelentéseket tett, amelyek nyilvánvalóan szembe mennek a gazdatársadalom érdekeivel.

Baloldali irányba vinné a magyar agráriumot a Tisza Párt. Bóna Szabolcs a Tisza agrárprogram-felelőse szerint a jelenlegi kormány gazdavédelmi politikája egy „illúzió”, a jövőt szerinte a globalizációhoz való alkalmazkodás jelenti (Kép forrása: Facebook)

A Tisza agrárprogram-felelőse szerint globalista irányba kell menni

A kiszivárgott felvétel szerint Bóna kritikus hangon beszélt a halgazdaságokról, az erdőgazdálkodást pedig „újragondolandónak” nevezte, szerinte a társadalmi igényekhez kell igazítani. Érdekesség, hogy ezek a gondolatok

több ponton egybevágnak az Európai Unió 2030-ig szóló erdőstratégiájával, amely a fakitermelés visszaszorítását, a környezeti és társadalmi funkciók előtérbe helyezését hangsúlyozza.

Hasonló párhuzam figyelhető meg az uniós halászati kvóták rendszerében is, ahol Brüsszel a fenntarthatóságot a nemzeti érdekek elé helyezi.

Bóna Szabolcs az ukrán EU-csatlakozás ügyében egy úgymond megnyugtató, de valójában bagatellizáló álláspontot képviselt. Szerinte ezzel „csak riogatnak”, hiszen a globalizált világban „minden termék versenyez egymással”, és az a politika, amely változtatás nélkül védené a magyar gazdákat, szerinte nem reális.

Bóna megnyilatkozásait értékelve a Tűzfalcsoport azt írja: