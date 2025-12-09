Felháborító! A Tisza Párt már jogi kockázatot is vállalna a szavazatokért

A Tisza Párt körül újabb vitát gerjesztett Ruszin-Szendi Romulusz kijelentése, aki egy tatabányai fórumon arról beszélt, hogy több vállalkozóval is egyeztettek a külföldön élő magyarok hazautaztatásáról. A fórumon szóba került buszok bérlése és repülőjegyek kifizetése is. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Magyar Nemzetnek azt mondta, a szavazók ilyen formában történő utaztatása a törvény szigorúbb értelmezése szerint anyagi juttatásnak minősülhet.

A Tisza Párt már jogi kockázatot is vállalna a szavazatokért

Fotó: Huszár Márk

Ifj. Lomnici szerint a büntetőtörvénykönyv világosan fogalmaz:

aki ilyen juttatást ad a választói akarat befolyásolására, akár három év szabadságvesztéssel is számolhat. Pénzbírságot is kiszabhatnak, amely természetes személy esetén a minimálbér ötszöröse, más esetben akár a tizenötszöröse is lehet.

A szakértő szerint a modern európai választási jog mindenhol tiltja a választók utaztatásának finanszírozását. Példaként hozta az Egyesült Királyságot, ahol a Representation of the People Act a szavazó „megajándékozását” egyértelműen korrupt gyakorlatnak minősíti. Ott még az étel- vagy italfogyasztás költségének átvállalása is tiltott, ha annak célja a szavazói magatartás befolyásolása.

Ifj. Lomnici szerint az is politikailag árulkodó, hogy a Tisza Párt ilyen módszerekről tárgyal. Úgy fogalmazott: mindez politikai bizonytalanságot jelez, mert a párt a hazai támogatottságát nem érzi elég erősnek, ezért minden marginális részeredményt stratégiai jelentőségűnek tekint.