Felháborító! A Tisza Párt már jogi kockázatot is vállalna a szavazatokért

A Tisza Párt körül újabb vitát gerjesztett Ruszin-Szendi Romulusz kijelentése, aki egy tatabányai fórumon arról beszélt, hogy több vállalkozóval is egyeztettek a külföldön élő magyarok hazautaztatásáról. A fórumon szóba került buszok bérlése és repülőjegyek kifizetése is. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Magyar Nemzetnek azt mondta, a szavazók ilyen formában történő utaztatása a törvény szigorúbb értelmezése szerint anyagi juttatásnak minősülhet.
Ifj. Lomnici szerint a büntetőtörvénykönyv világosan fogalmaz:
aki ilyen juttatást ad a választói akarat befolyásolására, akár három év szabadságvesztéssel is számolhat. Pénzbírságot is kiszabhatnak, amely természetes személy esetén a minimálbér ötszöröse, más esetben akár a tizenötszöröse is lehet.
A szakértő szerint a modern európai választási jog mindenhol tiltja a választók utaztatásának finanszírozását. Példaként hozta az Egyesült Királyságot, ahol a Representation of the People Act a szavazó „megajándékozását” egyértelműen korrupt gyakorlatnak minősíti. Ott még az étel- vagy italfogyasztás költségének átvállalása is tiltott, ha annak célja a szavazói magatartás befolyásolása.
Ifj. Lomnici szerint az is politikailag árulkodó, hogy a Tisza Párt ilyen módszerekről tárgyal. Úgy fogalmazott: mindez politikai bizonytalanságot jelez, mert a párt a hazai támogatottságát nem érzi elég erősnek, ezért minden marginális részeredményt stratégiai jelentőségűnek tekint.
A 2022-es adatok alapján külképviseleti névjegyzékben alig több mint 65 ezer választó szerepelt, közülük 57 ezren szavaztak is. Ezek a számok messze elmaradnak a hazai választói tömegek nagyságától, mégis komoly mozgósítási terveket vázolt fel a Tisza Párt egyik vezető arca.
A háttérben felmerült az a párhuzam is, hogy Márki-Zay Péter korábban hasonló módszerekkel próbálta mozgósítani a külföldön élő magyarokat. Ifj. Lomnici emlékeztetett:
Márki-Zay egy interjúban maga mondta, hogy „a Tisza győzelmén kell dolgoznia”, ami szerinte arra utalhat, hogy a korábbi ellenzéki hálózat egy része új formában ismét aktív.
A felmérések eközben azt mutatják, hogy a Fidesz továbbra is magabiztosan vezet a Tisza Párt előtt. A legfrissebb, az Index megbízásából készült kutatás szerint a biztos pártválasztók körében a Fidesz 44 százalékon áll, a Tisza Párt 38 százalékon. Orbán Viktort a választók több mint fele tartja esélyesnek jövőre, míg Magyar Pétert 42 százalék.
A szakértők szerint mindez tovább erősíti azt a benyomást, hogy a Tisza Párt számára a külföldi szavazók utaztatása nem politikai erőfitogtatás, hanem kényszerű lépés, amely már jogi kockázatokkal is járhat.