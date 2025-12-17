Egy kiszivárgott hangfelvétel alapján baloldali kormányra készül a Tisza

A Tisza Párt egyik zártkörű találkozóján készült, és most a Mandiner által nyilvánosságra hozott felvételen Nagy Ervin egyértelműen arról beszél, hogy egy „fiatal, nagyon agilis baloldali tömörülést” szeretne látni, amely akár „kőkemény munkáspártként” működne.

Egy kiszivárgott hangfelvétel került a nyilvánosság elé, amely új megvilágításba helyezi a Tisza Párt valódi politikai irányultságát. A Mandiner birtokába jutott felvételen Nagy Ervin színész-politikus arról beszél, hogy a Tisza kormányváltása után egy kifejezetten baloldali, sőt munkáspárti tömörülés létrehozását tartaná kívánatosnak Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A hangfelvétel nyilvánosságra kerülésével „kibújt a szög a zsákból”, hiszen kiderült, hogy mi is a Tisza Párt valódi politikai karaktere

Nagy Ervin színész kijelentése annak fényében különösen érdekes, hogy a Tisza politikusa korábban a 2009-es Bajnai-kormány időszakát is pozitív példaként említette, visszasírva a brutális megszorításokkal terhelt korszak „köznyugalmát”.

Ez az időszak a magyar társadalom jelentős része számára súlyos gazdasági és szociális következményekkel járt. Családok mentek tönkre, nyugdíjasok kerültek kilátástalan helyzetbe a kormányzati elvonások miatt. A most nyilvánosságra került hangfelvétel nem sokkal azután jutott el a Mandiner szerkesztőségéhez, hogy napvilágot láttak Magyar Péterék radikális megszorításokat tartalmazó gazdasági elképzelései.

A lap szerint a két ügy együtt nehezen értelmezhető félre, ugyanis a kiszivárgott gazdasági csomag és Nagy Ervin nyilatkozata egyaránt azt erősíti, hogy a Tisza Párt programja markánsan baloldali irányba tolódik. Mindez azt jelzi, hogy a párt baloldali kormányzásra és komoly megszorításokra készül, amelyek jelentősen növelnék az adóterheket, és alapjaiban alakítanák át az állami ellátórendszereket.