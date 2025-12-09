Kiszivárgott a Tisza valódi terve? Feledy Botond mondatai mindent felforgattak!

Hírlevél
4 órája
Olvasási idő: 8 perc
Jövő nyáron megkezdődhet a migránsok tömeges betelepítése Magyarországra – az EU Belügyi Tanácsa hétfői döntése alapján vagy betelepíti Magyarország a migránsokat, vagy az eddiginél is súlyosabb pénzbüntetést kell fizetni. A tavaszi választások után megalakuló kormányon múlik tehát, hogy már jövő nyáron elindul-e a migránsok tömeges betelepítése. Orbán Viktor kormánya eddig következetesen nemet mondott a betelepítésre, és most is azonnali reakcióval megerősítette ezt. A Tisza Párt ezzel szemben képtelen lenne erre, hiszen az uniós vezetés támogatásért cserébe arra szerződött, hogy teljesíti Brüsszel megrendeléseit.
Tisza PártBrüsszelTarr ZoltánManfred WeberbevándorlásMagyar Pétermigrációmigrációs paktum

Újabb tiszás elszólás! A legújabb coming-out Feledy Botondtól, a Tisza külpolitikai szakértőjétől érkezett, aki a közösségi oldalán sejtelmesen arra utalt, hogy ha a Tisza kormányra kerülne, úgyis végrehajtaná, amit Brüsszel elvár tőlük. Vagyis lebontanák a határvédelmi kerítést, és betelepítenék a migránsokat.

A Tisza-csomag részeként engednék Brüsszelnek a migránsok betelepítését – újabb leleplező nyilatkozatok!
Feledy Botond, a Tisza Párt külpolitikai szakértője (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Azt is látjuk, hogy a Tisza ezt nem tematizálja, de hát ez, ugye pont mivel a migrációval függ össze, egyértelmű, hogy Magyar Péterék nem akarnak belemenni abba, hogy ők lebontják a kerítést egymillió euróért, és eladják a hazát. Amit értek narratíva szempontjából, nem gondolnám, hogyha kormányra kerülnek, akkor vajon nem gondolnák-e végig ezt, hogy hogy lehet megvalósítani. Ugye menedékjogi eljárás lefolytatásáról van szó, ennek számos megfejtése van” 

– írta Feledy Botond.

Korábban Dávid Dóra, a Tisza EP-képviselője arról beszélt, hogy ő befogadna mindenkit: 

A hozzáálláson kell változtatni, tehát hogy ne rekesztünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit.


A Tisza nyugdíjszakértője, Simonovits András szintén arról beszélt, hogy szükség van migránsokra. Szerinte a nyugdíjrendszer kihívásaira 

a migráció jelent megoldást, ezért a bevándorlási terveket fel kell gyorsítani, hiszen a bevándorlást már nem lehet elkerülni. Azt is mondja, hogy bevándorlók előtt ki kell nyitni a kapukat, és szívélyesen kell őket fogadni. 

Simonovits mindemellett azt is világossá tette: nem tetszik neki a kormány migrációs politikája.

Simonovits András bevándorlást támogató mondatai:

  • „Szerintem a bevándorlást már nem lehet elkerülni, akár szeretjük, akár nem.”
  • „Az igaz, hogy segíteni kell, hogy gyerekek szülessenek, de nem a nyugdíjon keresztül. A bevándorlási terveket föl kell gyorsítani.”
  • „Tíz, húsz, harminc, negyven év múlva mitől lesz fenntartható a magyar nyugdíjrendszer? Hát például, hogy a bevándorlók előtt lebontjuk a kapukat, és a bevándorlók előtt kinyitjuk a kapukat, szívélyesen fogadjuk, ugyanúgy, mint a németek 1955 körül a török vendégmunkásokat."
  • „A kormánynak erre kellene felkészítenie a lakosságot, hogy….’35-ben új világ kezdődik, különösen akkor, ha a bevándorlókat seprűvel söpörjük ki az országból.”
Nagykanizsa, 2025. július 12. Pósfai Gábor, a Tisza Párt operatív igazgatója beszédet mond a párt kongresszusán a nagykanizsai Kanizsa Arénában 2025. július 12-én. MTI/Bodnár Boglárka
Pósfai Gábor, a Tisza Párt operatív igazgatója beszédet mond a párt kongresszusán a Kanizsa Arénában 2025. július 12-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A Tisza operatív igazgatója, Pósfai Gábor a 24.hu-nak értekezett arról, hogy a sokszínűség az csak előnnyel jár, például az, ha egy városban sok náció él együtt.

Újabb botrányos bevándorláspárti kijelentések a Tisza Párt körül

A Tisza-szigeteken is népszerűsítik a brüsszeli migrációs paktumot

Nagy Boldizsár, a Soros-egyetem tanára Brüsszel bevándorláspárti politikáját népszerűsítette a tiszásoknak, úgy fogalmazott: 

A migrálás, a vándorlás alapjog. (…) Nemcsak, hogy emberileg alapjog és filozófiailag fontos, hanem hasznos is.

Tisza Párt Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)
Manfred Weber (b), az Európai Néppárt elnöke és Magyar Péter (j), a Tisza Párt vezetője a Halászbástyán, 2025. június 6-án (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

A Tisza elkötelezett brüsszeli szövetségesei, Manfred Weber és a Néppárt mellett

Az Európai Néppárt (EPP) tagjai kölcsönösen kiállnak a bevándorlás és a háború folytatása mellett. A Tisza Párt pedig követi a néppárti iránymutatást. Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke azt mondta, hogy a Tisza a brüsszeli Néppárt álláspontjához igazodik: 

Több olyan kérdés van, ahol a néppárti álláspontot elfogadtuk és elfogadjuk, és ezeket az álláspontokat kvázi magunkévá tesszük.

A Tisza EP-képviselői az elmúlt időszakban több alkalommal is megszavazták azokat az uniós javaslatokat, amelyek kötelező kvótákat tartalmazó migrációs paktum végrehajtását segítik elő.

Gerzsenyi Gabriella tiszás EP-képviselő korábbi Facebook-posztjában fogalmazta meg migránspárti nézeteit: „Brüsszel sokszínű város, sok ott a bevándorló, de soha nem éreztem veszélyesebbnek, mint a számos nagyváros bármelyikét, ahol életem során megadatott megfordulnom. (...) Egyenjogúként elfogadom a feketéket, zsidókat, melegeket. Vannak közöttük barátaim. Talán ez a baloldaliság” – írta Gerzsenyi egy 2022-es bejegyzésben.

 

