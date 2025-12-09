Kiszivárgott a Tisza valódi terve? Feledy Botond mondatai mindent felforgattak!

A Tisza-szigeteken is népszerűsítik a brüsszeli migrációs paktumot

Nagy Boldizsár, a Soros-egyetem tanára Brüsszel bevándorláspárti politikáját népszerűsítette a tiszásoknak, úgy fogalmazott:

A migrálás, a vándorlás alapjog. (…) Nemcsak, hogy emberileg alapjog és filozófiailag fontos, hanem hasznos is.

Manfred Weber (b), az Európai Néppárt elnöke és Magyar Péter (j), a Tisza Párt vezetője a Halászbástyán, 2025. június 6-án (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

A Tisza elkötelezett brüsszeli szövetségesei, Manfred Weber és a Néppárt mellett

Az Európai Néppárt (EPP) tagjai kölcsönösen kiállnak a bevándorlás és a háború folytatása mellett. A Tisza Párt pedig követi a néppárti iránymutatást. Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke azt mondta, hogy a Tisza a brüsszeli Néppárt álláspontjához igazodik:

Több olyan kérdés van, ahol a néppárti álláspontot elfogadtuk és elfogadjuk, és ezeket az álláspontokat kvázi magunkévá tesszük.

A Tisza EP-képviselői az elmúlt időszakban több alkalommal is megszavazták azokat az uniós javaslatokat, amelyek kötelező kvótákat tartalmazó migrációs paktum végrehajtását segítik elő.

Gerzsenyi Gabriella tiszás EP-képviselő korábbi Facebook-posztjában fogalmazta meg migránspárti nézeteit: „Brüsszel sokszínű város, sok ott a bevándorló, de soha nem éreztem veszélyesebbnek, mint a számos nagyváros bármelyikét, ahol életem során megadatott megfordulnom. (...) Egyenjogúként elfogadom a feketéket, zsidókat, melegeket. Vannak közöttük barátaim. Talán ez a baloldaliság” – írta Gerzsenyi egy 2022-es bejegyzésben.