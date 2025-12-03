Magyar vállalkozások ezreit vinné csődbe a Tisza-csomag

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó az Origónak nyilatkozva úgy vélte, hogy a Tisza Párt által tervezett megszorítási program, a Tisza-csomag a vállalkozásokra nézve még súlyosabb hatású lenne, mint a lakosságra kivetett 1300 milliárdos tehernövekedés, hiszen a cégeket összesen mintegy 3700 milliárd forintos elvonás sújtaná.

Szalai Piroska szerint a Tisza Párt által készített gazdasági tervezet nemcsak a lakosságot, hanem a magyar vállalkozások döntő többségét is padlóra küldené. A Tisza-csomag 3700 milliárd forintos elvonást okozna a cégeknél, ami csődhullámot, elbocsátásokat és újabb inflációs spirált indítana el. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Szalai Piroska szerint a Tisza-csomag nem gazdasági reform, hanem megszorító hadjárat

A szakértő szerint a Magyar Péterék Tisza-csomagja által tervezett megnövelt adóprés „biztosan csődhöz, munkahelyek megszűnéséhez és bérbefagyasztásokhoz” vezetne, hasonlóan ahhoz, amit a Bokros-csomag idején vagy a Gyurcsány-korszak megszorításai után tapasztalt az ország.

Ez a Tisza-csomag tönkretenné a magyar vállalkozói szférát. A mostani kormány ezzel szemben épp adócsökkentéseket, adminisztrációs könnyítéseket és kedvezményes hiteleket biztosít a KKV-k számára”

- hangsúlyozta a főtanácsadó.

A főtanácsadó részletesen ismertette a legfontosabb változásokat:

Eltörölnék az ekhót, vagyis az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást, amely jelenleg több tízezer művész, sportoló és szabadfoglalkozású szakember számára jelent stabil adózási formát. A KATA-t szinte megszüntetnék, csak a diákok és a nyugdíjasok maradhatnának benne. „Ez azt jelenti, hogy a fodrászok, kozmetikusok, egyéni vállalkozók tömege kikerülne a kedvezményes adózásból, és sokkal költségesebb, bürokratikusabb rendszert kellene működtetniük” - mondta Szalai. A KIVA-t is drasztikusan szűkítenék, a jelenlegi 50 fős – ami jövőre már 100 fős lesz - határt 10 főre, a 3 milliárdos – ami januártól szintén duplázódik és 6 milliárdos lesz - árbevételi plafont pedig 150 millióra csökkentenék. Ez gyakorlatilag kizárná a kis- és középvállalkozások nagy részét a kedvezményes adózásból. Épp akkor tervezik ezt, amikor a kormány kibővítette a jogosultak körét.

Ugyanakkor a társasági adó is jelentősen nőne. Megszüntetnénk Európa jelenlegi legalacsonyabb 9%-os társasági adóját, és helyette több sávos, magas adókulcsok terhelnék a vállalkozásokat:

a kisvállalkozóknál másfélszerese, 13,5%,

a középvállalkozóknál duplázódó mérték,

a nagyvállalatoknál pedig két és félszeres, 21,5 százalékos adókulcs lenne érvényben.

Szalai Piroska szerint ezek a változások:

Olyan mértékű társasági adóemelést jelentenének, amely minden vállalkozás működését megnehezíti, különösen a munkahelyteremtő kisvállalkozásokét”.

A Tisza-csomag ráadásul tovább szigorítaná az áfa-visszaigénylés szabályait is. A vállalkozások a működési költségeik után nem igényelhetnének vissza áfát, ami főként a szolgáltató- és vendéglátóiparban okozna likviditási válságot.