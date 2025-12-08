A magyarok döntő többsége szerint létezik a Tisza megszorítócsomagja

A Tisza Párt megítélését látványosan rontja a kiszivárogtatott tanulmánygyűjtemény: a választók 62 százaléka valódinak tartja azt, benne pedig szinte minden megszorítási javaslatot elsöprő többség utasít el – írta az Index hétfőn, egy friss, a Tisza-csomag megítélését bemutató közvélemény-kutatást ismertetve.

Tisza-csomag: létezik és elutasított.

Forrás: Index

A kutatásban a kérdés úgy szólt: egyesek szerint a dokumentum nem köthető a Tisza Párthoz, mások viszont hitelesnek tartják, és szerintük valóban a párthoz köthető. A válaszadóknak azt kellett megjelölniük, melyik állítással értenek inkább egyet:

A válaszadók 62 százaléka szerint hiteles a dokumentum, és pusztán 27 százalék látja úgy, hogy nem a Tisza Párthoz köthető a tanulmánygyűjtemény – írta az Index.

A Tisza-csomag brutális merényletkísérlet a magyar családok ellen

A nyilvánosságra hozott kutatásból is látszik az a megítélés, ahogyan a magyar emberek hozzáállnak a Tisza megszorító csomagjához: egyrészt létezőnek vélik, másrészt döntő többségük elutasítja azt.

A Tisza Párt tervezett megszorítócsomagja egy

brutális merényletkísérlet a magyar családok megélhetése ellen, nincs olyan társadalmi réteg, amelynek ne okozna károkat, életbe lépését a magyar választók tudják megakadályozni

– mondta korábban Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti (EP) képviselője, a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Az EP-képviselő közölte, aki arra keresi a választ, a brüsszeli vezetők miért jelölték Magyar Pétert a tavaszi választásra, az megtalálja a Tisza-csomag fejezeteiben.

„Amit látunk, az a Bokros-csomag és az Európai Bizottság követeléslistájának szerelemgyereke, titkolták, titkolják ugyan, de már mindenki tud róla” – tette hozzá.

Dömötör Csaba megjegyezte, aki azon gondolkozna, hogyan is lehet egy ilyen dokumentumot letagadni, ha már az aláírások is ott vannak rajta, az emlékezzen rá,

„Magyar Péter az Európai Parlamentben ugyanígy letagadta az aláírását azon a háborús előterjesztésen, amelyet frakciótársai pár perccel később megszavaztak”

– hívta fel a figyelmet a képviselő.