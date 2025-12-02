Szalai Piroska: A Tisza-csomag minden korábbinál durvább adóemelést zúdítana a magyar dolgozókra

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó az Origo számára nyilatkozva elmondta, hogy a kiszivárgott Tisza-csomag minden korábbinál durvább adóemelést zúdítana a magyar dolgozókra.

A miniszterelnöki főtanácsadó szerint a Tisza Párt kiszivárgott gazdasági programja a Bokros- és Gyurcsány-korszaknál is súlyosabb megszorításokat hozna. Szalai Piroska az Origónak nyilatkozva kiemelte, hogy a Tisza-csomag bevezetése a magyar családok és munkavállalók tömeges reálbércsökkenéséhez, a munkaerőpiac összeomlásához és újabb válsághoz vezetne Fotó: Lakatos Péter / MTI Fotószerkesztõség

A Tisza-csomag a magyar dolgozók és családok számára életminőség-romlást, reálbércsökkenést és gazdasági bizonytalanságot hozna

A szakértő emlékeztetett arra, hogy a Tisza Párt programja a progresszív adórendszer bevezetését, a családi kedvezmények megnyirbálását és új, magasabb munkáltatói és munkavállalói járulékok bevezetését tartalmazza.

Szalai Piroska szerint a Tisza által tervezett intézkedések:

Jóval nagyobb mértékű megszorítást jelentenének, mint a Bokros-csomag vagy a Gyurcsány-kormány idején, és a hatásuk „drasztikus reálkereset-csökkenést” okozna a magyar háztartásokban.”

A főtanácsadó konkrét számításokat is ismertetett a tiszás megszorítócsomag hatásaival kapcsolatban:

Egy egyedülálló, mediánkeresetű dolgozó, aki semmilyen kedvezményt nem tud érvényesíteni, az havonta mintegy 12 ezer forinttal keresne kevesebbet, ami 3 százalékos nominális csökkenést jelent. Az inflációval együtt az ő reálérték-csökkenése 6–7 százalék körüli lenne. Az átlagkeresetű munkavállalóknál a veszteség még súlyosabb: 4,6 százalékos nettó bérzuhanás, ami inflációval együtt 8 százalék feletti reálbér-csökkenést eredményezne. A legrosszabbul pedig a családosok járnának:

egy egygyermekes szülő keresete 10 százalékkal esne vissza,

kétgyermekes családoknál ez már 13 százalékos csökkenés lenne,

háromgyermekes szülőknél pedig 16–20 százalékos reálbérveszteséggel kellene számolni,

az eddig adómentes édesanyák esetében a veszteség még drámaibb lenne. Egy háromgyermekes adómentességre jogosult édesanya keresete akár 25 százalékkal is csökkenhetne.

A főtanácsadó összegzése szerint a Tisza-adó a magyar dolgozók és családok számára életminőség-romlást, reálbércsökkenést és gazdasági bizonytalanságot hozna. Épp akkor, amikor a kormány több év után először tudta megfordítani a reálbérek trendjét.

A Tisza megszorítócsomagja nem a jövőt építené, hanem visszarántaná Magyarországot a múltba. A Tisza megszorítócsomagja következtében várható nagy mértékű bevételcsökkenést ráadásul normális körülmények között sem a családok, sem az egyedül élő foglalkoztatottak nem lennének képesek elviselni”

– mondta Szalai Piroska.