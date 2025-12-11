Meghökkentő számok! Ekkora veszteséget okozna az időseknek a Tisza-csomag

Az Ellenpont elemzése szerint a néhány hete kiszivárgott gazdasági konvergenciaprogram egyetlen társadalmi réteget sem kímél, de a nyugdíjasok különösen rosszul járnának. A szervezet úgy számol, hogy a 13. havi nyugdíj megszüntetése önmagában évi 246 ezer forintos kiesést jelentene az átlagnyugdíjasoknak.

Ekkora veszteséget okozna az időseknek a Tisza-csomag Fotó: Havran Zoltán

Ehhez jönne a programban szereplő 20 százalékos jövedelemadó, amely az özvegyi nyugdíjakat is terhelné. Az Ellenpont szerint ez havonta további 35 ezer forintos, évente 423 ezer forintos mínuszt eredményezne.

A dolgozó nyugdíjasok járnának a legrosszabbul

A szervezet számításai szerint ennél is súlyosabb következményei lennének a Tisza-csomagnak azok számára, akik a nyugdíj mellett munkaviszonyban dolgoznak. Egy ilyen érintett esetében a nyugdíjcsökkentés, az özvegyi ellátás adóztatása és a 13. havi nyugdíj eltörlése együtt

akár évi 2,2 millió forintos veszteséget jelenthet.

Az Ellenpont a jelenlegi 246 187 forintos átlagnyugdíjból, valamint a KSH által közölt 687 100 forintos bruttó átlagbérből számolt. A szakértők szerint a nyugdíjas járulékkedvezmény megszüntetése tovább növelné a terheket.

Forrás: Ellenpont

A Tisza Párt szakértői évek óta a nyugdíjcsökkentés mellett érvelnek

A párt környezetében többen kritizálták az idősebb szavazókat. Az Ellenpont felidézi Raskó György és Ruszin-Szendi Romulusz kijelentéseit, amelyek a szervezet értékelése szerint egyértelműen idősellenes hangulatot tükröznek.

A program szakmai hátterében szereplő több gazdasági elemző korábban szintén támogatta a 13. havi nyugdíj eltörlését. A dokumentumot elemzők között szerepel Surányi György, Petschnig Mária Zita és Simonovits András is, akik a korábbi baloldali megszorító csomagok idején is a nyugdíjrendszer szűkítését szorgalmazták.

A 14. havi nyugdíj is célkeresztbe kerülne

Lengyel László, a program egyik feltételezett szerzője a Klikk TV-ben korábban azt mondta, a 14. havi nyugdíj „tiszta őrület”, és ha a Tisza Párt kormányra kerülne, ezt „öt percen belül elvennék”. A nyilatkozatok alapján a párt szakértői egyértelműen a nyugdíjak csökkentésének irányába mozdulnának el.