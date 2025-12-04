Hírlevél
Lőttek Zelenszkijnek? Ukrajna sorsa egyetlen ország kezében

Magyar Péter

A Tisza-csomag valódi arca: tízből tíz pont Brüsszelből származik

A Tisza Párt megszorításai kísértetiesen egyeznek az uniós ajánlásokkal. Magyar Péterék kiszivárgott Tisza-csomagjában nemhogy végrehajtanák Brüsszel elvárásait, hanem még túl is licitálnák azokat.
Magyar Péter Brüsszel Tisza-csomag megszorítócsomag adóemelés

A most napvilágot látott tervezet alapján gyakorlatilag Brüsszelben íródott a Tisza Párt megszorítóprogramja. A miniszterelnök emlékeztetett: a Tisza-csomag javaslatait már évekkel ezelőtt olvasta – akkor még az Európai Bizottság fejléce alatt.

Tisza-csomag
Magyar Péter jó diák módjára hajtaná végre a Tisza-csomagban szereplő intézkedéseket (Forrás: Magyar Nemzet)

Csak akkor az volt odaírva, hogy Brüsszel” 

– idézte fel Orbán Viktor. Az uniós országjelentések és országspecifikus ajánlások sorra tartalmazzák azokat a pontokat, amelyek most a Tisza Párt csomagjában jelentek meg, sokszor még keményebb formában. 

A program becslések szerint legalább 5000 milliárd forintnyi terhet rakna a magyarokra, miközben az EU egyre költségesebb ukrajnai szerepvállalása újabb megszorításokat sürget.

Brüsszel tíz pontja – Magyar Péter-változatban

1. szja-emelés – a dolgozók sarcolása:

A háromkulcsos adórendszer bevezetése miatt:

  • már az átlagbér 22%-os adósávba kerül;
  • 1 250 000 Ft fölött 33%-os szuperkulcs jönne.

Miközben a Bizottság évek óta kritizálja az egykulcsos modellt – a Tisza Párt most teljesíti a „kérést”.

 

2. Társaságiadó-emelés – több elbocsátás, kevesebb befektetés

A Tisza sávos TAO-t vezetne be:

  • mikrovállalkozás 9%;
  • kisvállalkozás 13,5%;
  • középvállalat 18%;
  • nagy cég 21,5%;
  • multik 25%.
    A brüsszeli országjelentés pont ugyanezt sürgeti, a kedvezmények visszavágásával együtt.

 

3. Tőke- és vagyonadó – minden bevételre sarc

A Tisza-program 20–30–40%-os adókulcsot vetne ki:

  • osztalékra;
  • részvény- és állampapír-nyereségre;
  • ingatlankiadásra;
  • kisvállalkozói profitra.

Ehhez társulna:

  • 6,5%-os vagyonadó 500 millió Ft felett;
  • 40%-os ingatlaneladási adó;
  • gépjárművek és cégek vagyonba sorolása.
    Brüsszel 2012 óta sürgeti a vagyonadó kiterjesztését – a Tisza pedig túlteljesít.

 

4. Autós, dohány- és alkoholadó – 32%-os áfa, brutális drágulás:

  • az autók (1600 köbcenti felett), alkatrészek, alkohol és dohány áfája 32%-ra nőne;
  • a sör 50–60%-kal drágulna, a cigaretta akár 4500 forint/doboz lenne.
Magyar vállalkozások ezreit vinné csődbe a Tisza-csomag

5. Nyugdíjak megvágása – 13. havi nyugdíj eltörlése:

  • eltörölné a 13. és 14. havi juttatást;
  • a kezdő nyugdíjakat 20%-kal csökkentené.

Ugyanis Brüsszel szerint a 13. havi nyugdíj „fenntarthatatlan”.

 

6. Nyugdíjadó és magánnyugdíjpénztárak – a rendszer kivezetése

A terv három pillére:

  • nyugdíjadó: 20%-os csökkentés;
  • magánpénztári rendszer kötelezővé tétele 2026-tól az új belépőknek;
  • 2,5%-os plusz járulék minden dolgozónak.
    Ez egy az egyben az Európai Bizottság friss javaslata.

 

7. Az ingyenes állami egészségügy megszüntetése

A Tisza amerikai típusú biztosítási rendszert vezetne be:

  • minimális ellátás maradna állami;
  • a jelenlegi szintért a bruttó bér 30–35%-át kellene fizetni;
  • bevezetnék a 2%-os szolidaritási egészségügyi járulékot.

Brüsszel szerint az egészségügy „rezilienciáját” költségcsökkentéssel kell javítani – és a Tisza ehhez igazodik.

 

8. A legsérülékenyebbek kerülnek veszélybe

A privatizált egészségügyben nem jutnának be megfizethető ellátásba az:

  • idősek;
  • gyerekek;
  • krónikus betegek.
    A biztosítók díjat emelhetnének vagy szerződést bonthatnának – a rászorultság helyett a profit döntene.

 

9. A családtámogatások kivezetése

A Bizottság júliusi jelentése több pontban is a magyar családtámogatások megszüntetését sürgeti, amit a Tisza átvenne:

  • gyed kivezetése;
  • nők szja-mentességének eltörlése;
  • gyerekellátás fizetőssé tétele;
  • kedvezmények megszüntetése;
  • rezsicsökkentés és ársapkák eltörlése.

 

10. Kutyák és macskák megadóztatása

A Tisza éves 18 000 Ft állatadót vetne ki a kutyákra és macskákra. Ezenkívül plusz adót kellene fizetni a kisállateledelre, almokra, felszerelésre. Az ebadó mögötti ideológiai ok sem titok: vidéken – ahol több jobboldali él – több a kutya.

Tisza-csomag
A Tisza-csomag atyja, Dálnoki Áron nem tagadta, hogy pártja adóemelést tervez, amennyiben kormányra kerül (Forrás: Facebook/Dálnoki Áron)

A Tisza-csomag túl is teljesíti az elvárásokat

A kép egyértelmű: a Tisza Párt programja egy brüsszeli megszorítócsomag helyi kiadásban. Sok ponton még az uniós ajánlásoknál is radikálisabb, így a magyarok számára minden eddiginél súlyosabb terheket jelentene.

 

