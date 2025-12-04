A Tisza-csomag valódi arca: tízből tíz pont Brüsszelből származik

A most napvilágot látott tervezet alapján gyakorlatilag Brüsszelben íródott a Tisza Párt megszorítóprogramja. A miniszterelnök emlékeztetett: a Tisza-csomag javaslatait már évekkel ezelőtt olvasta – akkor még az Európai Bizottság fejléce alatt.
Csak akkor az volt odaírva, hogy Brüsszel”
– idézte fel Orbán Viktor. Az uniós országjelentések és országspecifikus ajánlások sorra tartalmazzák azokat a pontokat, amelyek most a Tisza Párt csomagjában jelentek meg, sokszor még keményebb formában.
A program becslések szerint legalább 5000 milliárd forintnyi terhet rakna a magyarokra, miközben az EU egyre költségesebb ukrajnai szerepvállalása újabb megszorításokat sürget.
Brüsszel tíz pontja – Magyar Péter-változatban
1. szja-emelés – a dolgozók sarcolása:
A háromkulcsos adórendszer bevezetése miatt:
- már az átlagbér 22%-os adósávba kerül;
- 1 250 000 Ft fölött 33%-os szuperkulcs jönne.
Miközben a Bizottság évek óta kritizálja az egykulcsos modellt – a Tisza Párt most teljesíti a „kérést”.
2. Társaságiadó-emelés – több elbocsátás, kevesebb befektetés
A Tisza sávos TAO-t vezetne be:
- mikrovállalkozás 9%;
- kisvállalkozás 13,5%;
- középvállalat 18%;
- nagy cég 21,5%;
- multik 25%.
A brüsszeli országjelentés pont ugyanezt sürgeti, a kedvezmények visszavágásával együtt.
3. Tőke- és vagyonadó – minden bevételre sarc
A Tisza-program 20–30–40%-os adókulcsot vetne ki:
- osztalékra;
- részvény- és állampapír-nyereségre;
- ingatlankiadásra;
- kisvállalkozói profitra.
Ehhez társulna:
- 6,5%-os vagyonadó 500 millió Ft felett;
- 40%-os ingatlaneladási adó;
- gépjárművek és cégek vagyonba sorolása.
Brüsszel 2012 óta sürgeti a vagyonadó kiterjesztését – a Tisza pedig túlteljesít.
4. Autós, dohány- és alkoholadó – 32%-os áfa, brutális drágulás:
- az autók (1600 köbcenti felett), alkatrészek, alkohol és dohány áfája 32%-ra nőne;
- a sör 50–60%-kal drágulna, a cigaretta akár 4500 forint/doboz lenne.
5. Nyugdíjak megvágása – 13. havi nyugdíj eltörlése:
- eltörölné a 13. és 14. havi juttatást;
- a kezdő nyugdíjakat 20%-kal csökkentené.
Ugyanis Brüsszel szerint a 13. havi nyugdíj „fenntarthatatlan”.
6. Nyugdíjadó és magánnyugdíjpénztárak – a rendszer kivezetése
A terv három pillére:
- nyugdíjadó: 20%-os csökkentés;
- magánpénztári rendszer kötelezővé tétele 2026-tól az új belépőknek;
- 2,5%-os plusz járulék minden dolgozónak.
Ez egy az egyben az Európai Bizottság friss javaslata.
7. Az ingyenes állami egészségügy megszüntetése
A Tisza amerikai típusú biztosítási rendszert vezetne be:
- minimális ellátás maradna állami;
- a jelenlegi szintért a bruttó bér 30–35%-át kellene fizetni;
- bevezetnék a 2%-os szolidaritási egészségügyi járulékot.
Brüsszel szerint az egészségügy „rezilienciáját” költségcsökkentéssel kell javítani – és a Tisza ehhez igazodik.
8. A legsérülékenyebbek kerülnek veszélybe
A privatizált egészségügyben nem jutnának be megfizethető ellátásba az:
- idősek;
- gyerekek;
- krónikus betegek.
A biztosítók díjat emelhetnének vagy szerződést bonthatnának – a rászorultság helyett a profit döntene.
9. A családtámogatások kivezetése
A Bizottság júliusi jelentése több pontban is a magyar családtámogatások megszüntetését sürgeti, amit a Tisza átvenne:
- gyed kivezetése;
- nők szja-mentességének eltörlése;
- gyerekellátás fizetőssé tétele;
- kedvezmények megszüntetése;
- rezsicsökkentés és ársapkák eltörlése.
10. Kutyák és macskák megadóztatása
A Tisza éves 18 000 Ft állatadót vetne ki a kutyákra és macskákra. Ezenkívül plusz adót kellene fizetni a kisállateledelre, almokra, felszerelésre. Az ebadó mögötti ideológiai ok sem titok: vidéken – ahol több jobboldali él – több a kutya.
A Tisza-csomag túl is teljesíti az elvárásokat
A kép egyértelmű: a Tisza Párt programja egy brüsszeli megszorítócsomag helyi kiadásban. Sok ponton még az uniós ajánlásoknál is radikálisabb, így a magyarok számára minden eddiginél súlyosabb terheket jelentene.