A Tisza-csomag valódi arca: tízből tíz pont Brüsszelből származik

A most napvilágot látott tervezet alapján gyakorlatilag Brüsszelben íródott a Tisza Párt megszorítóprogramja. A miniszterelnök emlékeztetett: a Tisza-csomag javaslatait már évekkel ezelőtt olvasta – akkor még az Európai Bizottság fejléce alatt.

Magyar Péter jó diák módjára hajtaná végre a Tisza-csomagban szereplő intézkedéseket (Forrás: Magyar Nemzet)

Csak akkor az volt odaírva, hogy Brüsszel”

– idézte fel Orbán Viktor. Az uniós országjelentések és országspecifikus ajánlások sorra tartalmazzák azokat a pontokat, amelyek most a Tisza Párt csomagjában jelentek meg, sokszor még keményebb formában.

A program becslések szerint legalább 5000 milliárd forintnyi terhet rakna a magyarokra, miközben az EU egyre költségesebb ukrajnai szerepvállalása újabb megszorításokat sürget.

Brüsszel tíz pontja – Magyar Péter-változatban

1. szja-emelés – a dolgozók sarcolása:

A háromkulcsos adórendszer bevezetése miatt:

már az átlagbér 22%-os adósávba kerül;

1 250 000 Ft fölött 33%-os szuperkulcs jönne.

Miközben a Bizottság évek óta kritizálja az egykulcsos modellt – a Tisza Párt most teljesíti a „kérést”.

2. Társaságiadó-emelés – több elbocsátás, kevesebb befektetés

A Tisza sávos TAO-t vezetne be:

mikrovállalkozás 9%;

kisvállalkozás 13,5%;

középvállalat 18%;

nagy cég 21,5%;

multik 25%.

A brüsszeli országjelentés pont ugyanezt sürgeti, a kedvezmények visszavágásával együtt.

3. Tőke- és vagyonadó – minden bevételre sarc

A Tisza-program 20–30–40%-os adókulcsot vetne ki:

osztalékra;

részvény- és állampapír-nyereségre;

ingatlankiadásra;

kisvállalkozói profitra.

Ehhez társulna:

6,5%-os vagyonadó 500 millió Ft felett;

40%-os ingatlaneladási adó;

gépjárművek és cégek vagyonba sorolása.

Brüsszel 2012 óta sürgeti a vagyonadó kiterjesztését – a Tisza pedig túlteljesít.

4. Autós, dohány- és alkoholadó – 32%-os áfa, brutális drágulás: