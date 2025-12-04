A Tisza-csomag tönkreteszi az autót használó családokat – üzent az államtitkár

Autósok, családok, nyugdíjasok – mindenki a célkeresztben

Steiner szerint a Tisza Párt adóemelési csomagja nem válogat: az autósok mellett családok, a vállalkozók, nyugdíjasok és most már az autótulajdonosok is súlyos terheket kapnának a nyakukba. A politikus állítja: a cél nem más, mint újabb forrásokat behajtani Brüsszel háborús ambícióinak finanszírozására. Ezért arra kéri a választókat, hogy ne engedjék ezt a terhet a magyarokra zúdítani.