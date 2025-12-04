A Tisza-csomag tönkreteszi az autót használó családokat – üzent az államtitkár

Hírlevél
2025. december 04. 12:38
Olvasási idő: 3 perc
A Tisza Párt adótervezete példátlan terheket rakna az autósokra, akiknek nemcsak a vásárlás és a szerviz drágulna meg drasztikusan, hanem még vagyonadót is fizetniük kellene – figyelmeztet az energetikáért felelős államtitkár. Steiner Attila úgy véli, a Tisza-csomag keltette adóemelési hullám minden magyarra rázúdulna, hogy Brüsszel háborús számláit fedezzék.
Tisza-csomagBrüsszelSteiner Attilaautótulajdonosadóemelés

A Tisza-csomagban szereplő adóemelések egyik legnagyobb vesztese az autós társadalom lenne Steiner Attila szerint. 

Tisza-csomag
A Tisza-csomag brutális adóval sújtaná az autósokat is (Forrás: Shutterstock)

Tisztán azért, mert egy 1600 köbcenti fölötti autóval rendelkezünk, sokkal több adót kéne fizetni” 

– mutat rá az államtitkár. A 32 százalékos áfa nemcsak az autóvásárlást, hanem a szervizelést, alkatrészeket és karbantartást is akár több tíz- vagy százezer forinttal drágítaná. Minderre jönne még a 6,5 százalékos vagyonadó, amely minden nagyobb motorral szerelt járművet érintene.

A Tisza-csomag valódi arca: tízből tíz pont Brüsszelből származik

Autósok, családok, nyugdíjasok – mindenki a célkeresztben

Steiner szerint a Tisza Párt adóemelési csomagja nem válogat: az autósok mellett családok, a vállalkozók, nyugdíjasok és most már az autótulajdonosok is súlyos terheket kapnának a nyakukba. A politikus állítja: a cél nem más, mint újabb forrásokat behajtani Brüsszel háborús ambícióinak finanszírozására. Ezért arra kéri a választókat, hogy ne engedjék ezt a terhet a magyarokra zúdítani.

