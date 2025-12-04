Kínos pálfordulás: a baloldali kutatók sorra árulják el Magyar Péteréket

Az utóbbi egy évben számos olyan felmérés látott napvilágot a balliberális kutatócégeket tömörítő manipulációs kerekasztal résztvevőitől, amelyek a Tisza Párt előnyét voltak hivatottak alátámasztani. Az utóbbi hetekben azonban egyre többször szólják el magukat az intézetek vezetői, miszerint közel sem áll olyan jól Magyar Péter, mint amit kutatásaik sugallnak – írta a Magyar Nemzet, jelezve, a Medián már a legutóbbi felmérésében is azt hozta ki, hogy többen számítanak a kormánypártok győzelmére. Érdekesség, hogy a manipulációs kerekasztalnál ugyanez a pálfordulás 2021-ben is megfigyelhető volt.

A Publicust vezető Pulai András is előszeretettel méri túl a Tiszát Fotó: Facebook/ Pulai András

A portál azt írja,

a 21 Kutatóközpont, a Medián, a Publicus, az Idea, a Republikon és a Závecz – összehangoltan, koordinálva dolgoznak, és „méréseikkel” folyamatosan a Tisza Párt vezetését mutatták ki.

Ugyanakkor egyre többször jelennek meg olyan kutatások, melyek közelebb állnak a valósághoz, mint a korábbi mérések, ráadásul a kutatócégek vezetői is egyre többször szólják el magukat.

A portál felidézte, legutóbb a Medián vezetője, Hann Endre volt az, aki lebuktatta Magyar Péteréket, amikor azt mondta:

Megtorpant a Tisza Párt lendülete, ami tényleg hosszú hónapok óta tartott és növekvő támogatást mutatott.

Mindezek után pedig a Medián – amely eddig folyamatos előnyt mért a baloldali pártnak – csatlakozott azok közé az elemző intézetek közé, amelyek elkezdték kongatni a vészharangot.

Mindez nem új keletű, a portál cikkéből kiderül, a manipulációs kerekasztal tagjainak az egyre feltűnőbb pálfordulása nem példa nélküli, hiszen

ugyanez játszódott le a 2022-es választások előtt is.

Akkor a kutatócégek sokáig az összbaloldali lista előnyét mérték a kormánypártokkal szemben, ám ahogy közeledett a választás, úgy kezdtek megváltozni a mérések is.

