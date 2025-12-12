A Tisza megszorítócsomagja a gyermekektől is elvenné az ingyenes egészségügyi ellátást

Az szja növelése, a céges közterhek egekbe emelése, a 32 százalékos áfa és a vagyonadó bevezetése, a családokat támogató kedvezmények megvágása, egytől egyig olyan pontok, amelyek brutális hatásokkal járnának a gazdaságra és a lakosság pénzügyi helyzetére, s mind szerepelnek a Tisza Párt megszorítócsomagjában. Ám még ezeknél is drámaibb következményekkel járna a Magyar Péteréknek készült tervezet egy másik pontja, az, amely az egészségbiztosítás privatizálásáról szól.

A Tisza arra készül, hogy elveszi az ingyenes egészségügyi ellátást még a gyerekektől is, a Magyar Péteréknek készült megszorítócsomag ugyanis privatizálná az egészségbiztosítást. A Tisza megszorítási terve nem csak a családokat hozná nagyon rossz helyzetbe, hanem a nyugdíjasokat és a krónikus betegeket is. A rendszerbe bekapcsolódó külföldi biztosítótársaságok ellenben nagyon jól járnának: óriási profithoz jutnának. Fotó: Czika László / MTI

Ezt akarja a Tisza megszorítócsomagja

A Tisza-terv megszüntetné a mostani társadalombiztosítást (tb): az állam jórészt kivonulna az egészségbiztosításból, emiatt a munkavállalóknak le kellene szerződniük a rendszerbe belépő új, nyilván külföldi magánbiztosítók valamelyikével, ahová a mainál jóval nagyobb összegeket kellene befizetniük.

Mivel megszűnne az állami társadalombiztosítás, senki sem lenne többé jogosult ingyenes háziorvosi, szakorvosi vagy kórházi ellátásra. A dolgozóknak, a szülőknek, a nyugdíjasoknak minden hónapban fizetniük kellene, különben nincs orvos. Aki valamilyen okból nem tudná leróni a havi összeget a magánbiztosítónak, azt a kórház el is utasíthatná, vagy teljes árat számolhatna fel neki a kezelésért, és ez az érintett gyerekére is igaz lenne.

Jelenleg az ellátás olyan, hogy akinek van élő társadalombiztosítása, annak a 18 év alatti gyermeke is automatikusan „zöld” TAJ-kártyával rendelkezik, tehát ellátják a háziorvosnál, a kórházban. A Tisza Pártnak készült megszorítócsomag ugyanakkor elvenné az emberektől, sőt még a gyermekektől is az ingyenes egészségügyi ellátást.

Nyugdíjasok és krónikus betegek végveszélyben

A legnehezebb helyzetbe a nyugdíjasok és az alacsony jövedelműek kerülnének. De nem járnának jobban a krónikus betegek, a cukorbetegek, az asztmások, a szívbetegek sem: utóbbiak ugyanis magasabb díjat fizetnének, és egyes kezeléseket egyáltalán nem támogatna a biztosító.

Figyelmeztetést fogalmazott meg a közelmúltban Takács Péter is. Az egészségügyi államtitkár rámutatott, hogy a Tisza gazdasági terve miatt kettészakadna az ország, a tb-rendszer átalakítása ugyanis visszatartaná a lakosságot attól, hogy még idejében orvoshoz forduljon vagy rendszeresen részt vegyen a szűrővizsgálatokon.