Elnöki rendelet született Ukrajnában arról, hogy új nevet kap az Ukrán Szárazföldi Erők 534. számú önálló mérnök-utász zászlóalja. A Tisza zászlóalj elnevezés hivatalossá vált, miután Volodimir Zelenszkij aláírta a döntést rögzítő dokumentumot – Mandiner.

Tisza nevet kapott egy ukrán katonai zászlóalj Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto/Getty Images

Az érintett egység a 128. kárpátaljai dandár részeként működik, és jelenleg is harci feladatokat lát el. A rendelet indoklásában az szerepel, hogy a névadás a nemzeti hadsereg történelmi hagyományainak helyreállítását szolgálja.

Zelenszkij indoklás

A dokumentumban az ukrán államfő külön kiemelte a zászlóalj „példás helytállását” és a rájuk bízott harci feladatok végrehajtását az Ukrajna függetlenségéért vívott háborúban. A Tisza zászlóalj név tehát hivatalos állami elismerésként jelenik meg az egység számára. A névválasztás elsősorban regionális kötődést fejez ki, és a kárpátaljai katonai hagyományokhoz kapcsolódik.