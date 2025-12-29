Hírlevél
Volodimir Zelenszkij elnöki rendeletben döntött arról, hogy az ukrán hadsereg egyik mérnök-utász zászlóalját „Tisza” néven tüntetik ki.
Elnöki rendelet született Ukrajnában arról, hogy új nevet kap az Ukrán Szárazföldi Erők 534. számú önálló mérnök-utász zászlóalja. A Tisza zászlóalj elnevezés hivatalossá vált, miután Volodimir Zelenszkij aláírta a döntést rögzítő dokumentumot – Mandiner

Ukrainian President Volodymyr Zelensky dring his meeting with Polish Prime Minister Donald Tusk in Warsaw, Poland on December 19, 2025. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images), Tisza
Tisza nevet kapott egy ukrán katonai zászlóalj Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto/Getty Images

Az érintett egység a 128. kárpátaljai dandár részeként működik, és jelenleg is harci feladatokat lát el. A rendelet indoklásában az szerepel, hogy a névadás a nemzeti hadsereg történelmi hagyományainak helyreállítását szolgálja.

Zelenszkij indoklás

A dokumentumban az ukrán államfő külön kiemelte a zászlóalj „példás helytállását” és a rájuk bízott harci feladatok végrehajtását az Ukrajna függetlenségéért vívott háborúban. A Tisza zászlóalj név tehát hivatalos állami elismerésként jelenik meg az egység számára. A névválasztás elsősorban regionális kötődést fejez ki, és a kárpátaljai katonai hagyományokhoz kapcsolódik.

 

