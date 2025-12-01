Újabb részlet derült ki a Tisza megszorítási tervéről, a teljes nyugdíjrendszer látná kárát

Az Ellenpont újabb részleteket tudott meg a Tisza-csomagról, Magyar Péterék baloldali megszorítási tervéről. A Tisza már jövő szeptember 1-től nekiállna a nyugdíjrendszer teljes szétverésének, hiszen az innentől munkába álló személyek már csak magánnyugdíjpénztárba tehetnének befizetéseket.

Ahogy azt már megírtuk, a Tisza Párt újra be akarja vezetni a kötelező magánnyugdíjpénztárak rendszerét. Most azonban kiderült, hogy ezzel feltűnően sietnének is.

Néhány hónappal a választás után, már 2026. szeptember 1-től az újonnan belépő munkavállalóknak kizárólag a magánnyugdíjpénztári befizetést tenné már csak lehetővé a Tisza.

Kezdetben minimum 10-15 százalékos befizetéssel. A cél nyilvánvaló: a gazdasági konvergencia programnak nevezett tervezetből kiderül, hogy óriási összegre, a GDP 40-50 százalékára számítanak néhány évtized alatt, ezt pedig a Tisza Párt körüli milliárdosok egyfajta eredeti tőkefelhalmozásnak tekintenék – magyarán elképesztő módon meg akarnak gazdagodni rajta.

Jól ismert szakemberek

A Dálnoki Áron vezetésével, Surányi György és Felcsuti Péter közreműködésével készített megszorítócsomagból jól látszik az Ellenpont szerint, hogy Magyar Péterék teljesen szétvernék a jelenlegi társadalombiztosításon, szolidaritáson alapuló nyugdíjrendszert, és a helyét szinte teljes mértékig a kötelező magánnyugdíjpénztárak és a piaci alapú magánbiztosítók vennék át.

Ezt nem is titkolják, hiszen a tiszások a dokumentumban így fogalmaznak:

az állam felelősségvállalását hosszú távon korlátozni kell, a rendszer pénzügyi stabilitását egyéni számlákra és piaci befektetésekre kell építeni.

Vagyis visszaköszön a szokásos baloldali logika, hogy mi lesz az emberekkel, nyugdíjasokkal az másodlagos kérdés, a társadalmi mérnökösködés és a profit számít.

Fontos dátum a Tisza Pártnál

Az Ellenpont most egy fontos dátumra is felfigyelt. A Tisza a fentebb említett javaslatcsomagban már jövő szeptember 1-től nekiállna a nyugdíjrendszer teljes szétverésének, hiszen az innentől munkába álló személyek már csak magánnyugdíjpénztárba tehetnének befizetéseket. Ennek a mértéke a kiszivárgott tervek szerint a bruttó bér minimum 10 százaléka, maximum 15 százaléka (ezenfelül lenne egy 2,5 százalékos szolidaritási nyugdíjjárulék, vagyis az eddigi 10 százalékos nyugdíjjárulék 12,5-17,5 százalékra nőne).

Az sem derül ki, hogy a 2,5 százalékos szolidaritási járulékért cserébe kiknek és milyen nyugellátást biztosítana az állam.

Különösen nyugtalanító, ha arra gondolunk, hogy a rendszert szinte teljesen kiszolgáltatnák a piaci alapú magánbiztosítók profitéhségének. A Tisza programjából kiviláglik, hogy a mostani társadalmi felelősségvállaláson alapuló nyugdíjrendszert és TB-rendszert teljesen szeretnék szétverni és ebből egy jövedelmező üzletágat szeretnének építeni.