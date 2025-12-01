Hírlevél

Rendkívüli!

Meghalt Kálloy Molnár Péter, színész

Orbán Balázs

„Jézus” – Így fogadták a Tisza 600 oldalas megszorító tervét a Karmelitában

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A Karmelitában egymás után szólaltak meg a vezető politikusok a kiszivárgott 600 oldalas megszorító csomagról, amely szerintük a baloldali megszorítások régi receptjeit porolja le. Úgy látják, a Tisza Párt programja privatizációval, elvonásokkal és durva áfaemeléssel sújtaná a magyarokat.
Orbán BalázsTisza PártOrbán ViktorkarmelitaKocsis Máté

Orbán Viktor legfrissebb bejegyzése szerint a Karmelitában egymás után faggatták a vezető politikusokat arról, mit gondolnak Tisza Párt kiszivárgott, 600 oldalas megszorítócsomagjáról. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója az új járulékstruktúrát tartotta legaggályosabbnak, mert azt az egészségügy és a nyugdíjrendszer privatizációjának előszobájaként értékelte. Az extrém áfaemeléssel kapcsolatban is határozott véleménnyel volt: szerinte az áfa „szükséges rossz”, emelni pedig semmiképp sem kellene.

Tisza Párt
Letagadták, mégis létezik – mostmár kézzel is fogható a Tisza Párt megszorító programja (Forrás: Facebook/Orbán Balázs)
Orbán Balázs a Tisza programjáról: 662 oldalnyi tömény baloldali megszorítás

A Tisza Párt előszedte a régi baloldali receptet

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy szerinte nincs a programban semmi új: 

A balosok mindig ezt akarják. Jakab Péter, Márki-Zay, Bajnai, Gyurcsány, Magyar Péter. Egyre megy, nem?” 

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a csomag szemléletét tartotta a legsúlyosabbnak: szerinte a Tisza Párt továbbra is úgy képzeli a bevételnövelést, hogy „elveszik az emberektől”. Menczer Tamás pedig úgy látta: a program mindenben családellenes, és csak arra irányul, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék.

Ez ellen dolgozunk. Ebben kérik a magyarok támogatását” 

– mutatott rá a kommunikációs igazgató.

