„Jézus” – Így fogadták a Tisza 600 oldalas megszorító tervét a Karmelitában

A Tisza Párt előszedte a régi baloldali receptet

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy szerinte nincs a programban semmi új:

A balosok mindig ezt akarják. Jakab Péter, Márki-Zay, Bajnai, Gyurcsány, Magyar Péter. Egyre megy, nem?”

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a csomag szemléletét tartotta a legsúlyosabbnak: szerinte a Tisza Párt továbbra is úgy képzeli a bevételnövelést, hogy „elveszik az emberektől”. Menczer Tamás pedig úgy látta: a program mindenben családellenes, és csak arra irányul, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék.

Ez ellen dolgozunk. Ebben kérik a magyarok támogatását”

– mutatott rá a kommunikációs igazgató.