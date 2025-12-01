„Jézus” – Így fogadták a Tisza 600 oldalas megszorító tervét a Karmelitában

Orbán Viktor legfrissebb bejegyzése szerint a Karmelitában egymás után faggatták a vezető politikusokat arról, mit gondolnak Tisza Párt kiszivárgott, 600 oldalas megszorítócsomagjáról. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója az új járulékstruktúrát tartotta legaggályosabbnak, mert azt az egészségügy és a nyugdíjrendszer privatizációjának előszobájaként értékelte. Az extrém áfaemeléssel kapcsolatban is határozott véleménnyel volt: szerinte az áfa „szükséges rossz”, emelni pedig semmiképp sem kellene.
A Tisza Párt előszedte a régi baloldali receptet
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy szerinte nincs a programban semmi új:
A balosok mindig ezt akarják. Jakab Péter, Márki-Zay, Bajnai, Gyurcsány, Magyar Péter. Egyre megy, nem?”
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a csomag szemléletét tartotta a legsúlyosabbnak: szerinte a Tisza Párt továbbra is úgy képzeli a bevételnövelést, hogy „elveszik az emberektől”. Menczer Tamás pedig úgy látta: a program mindenben családellenes, és csak arra irányul, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék.
Ez ellen dolgozunk. Ebben kérik a magyarok támogatását”
– mutatott rá a kommunikációs igazgató.