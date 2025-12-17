A Tisza Párt a magyarok pénzéből folytatná Ukrajna felfegyverzését

A Tisza Párt támogatja, hogy Ukrajna és ukrán katonai vállalatok uniós forrásokból, így a magyar polgárok által befizetett pénzből vásároljanak és fejlesszenek védelmi eszközöket. Ezt bizonyítja, hogy Magyar Péter pártja ma megszavazta a legújabb uniós védelmi ipari csomagot. Ezzel hitet tettek Ukrajna és a háború finanszírozása mellett – olvasható a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának közleményében.

Tarr Zoltán és Magyar Péter, a Tisza Párt vezetői (Fotó: MTI)

A Fidesz-KDNP EP-frakció tagjai viszont nem engedik, hogy a magyarok pénzét ukrán aranyvécéken húzzák le.

Az Európai Parlament plenáris ülésén kedden szavaztak a ReArm Europe nevű védelmi ipari beruházási csomagról. A javaslat értelmében Ukrajna hozzáférést kapna egyes, eddig kizárólag uniós országok számára nyitott pénzügyi eszközhöz, többek között az Európai Védelmi Alaphoz. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy ukrán vállalatok uniós költségvetési forrásból, így a magyar emberek által befizetett pénzből is fejleszthetnének és tesztelhetnének fegyvereket.

Ez egy veszélyes, háborúpárti kezdeményezés, ami Ukrajnát európai szintű védelmi jogosultságokhoz juttatná. Magyar Péter jelenlévő EP-képviselői ezt a javaslatot teljes mellszélességgel támogatták. Ezzel hitet tettek Ursula von der Leyenék háborúpárti politikája mellett. Bizonyították, hogy Ukrajna kérdésében minden brüsszeli elvárást teljesítenének.

Ezzel szemben mi, a Fidesz-KDNP EP-képviselői a mai szavazáson is elutasítottuk ezt a kezdeményezést. Kiállunk a béke mellett, nem engedjük, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék, és nemet mondunk a háború további finanszírozására is. Ennek a békepárti álláspontnak a fenntartása a csütörtöki EU-csúcs és az áprilisi választás tétje – közölték.