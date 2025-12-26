Újabb szintre lépett a Tisza adatkezelési botránya

Újabb fejezet nyílt a Tisza adatkezelési botrányában, miután Magyar Péterék ismét aggályos intézkedést tettek az adatgyűjtésekkel kapcsolatban. Amint az Ellenpont kiszúrta: október után decemberben is új adatkezelési tájékoztató került fel a Tisza központi honlapjára. A szabályzat szokatlan módosítása mögött pedig az áll, hogy a baloldali párt új felületre terjesztette ki az adatgyűjtést. A változtatások értelmében december elsejétől a Tisza „különböző közéleti témákban aláírásgyűjtéseket hozhat létre” a központi oldalán, és ennek apropóján begyűjtheti az érdeklődők adatait, egész pontosan az érintettek neveit és e-mail-címeit.

Profi adatbázis építésére utalhat a Tisza honlapján bekövetkezett különös módosítás Forrás: Tisza honlapja

Mindez értelemszerűen egyetlen célt szolgál: egy professzionális adatbázis kiépítését, miközben az eléggé ingatag hivatalos indoklás szerint a megszerzett adatokra azért van szükségük, hogy kiszűrhessék a többszöri aláírásokat, és szükség esetén megerősítő e-maileket tudjanak küldeni.

Egy ilyen akció meg is kezdődött: elindították a Nyíregyházi Állatpark igazgatója, Gajdos László melletti online petíciójukat. Korábban az ilyen kezdeményezéseket aloldalakra szervezték ki, és onnan gyűjtötték be az adatokat.

A mostani változtatással viszont egy helyre érkezzenek be az adatok, amiket aztán – a kampányra ráfordulva – gördülékenyebben lehet felhasználni.

Ez azonban azt is jelenti, hogy az adatok az eddiginél is könnyebben juthatnak el a Tisza applikációt fejlesztő ukránokhoz. Emlékezetes: a baloldali párt vezetésének hibájából idén ősszel ismeretlenek feltörték Tisza Világ elnevezésű mobilalkalmazást, amit eredetileg például a jelöltek kiválasztására fejlesztettek ki. A november elején kiszivárgott adatbázisból mintegy 200 ezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra.