Újabb szintre lépett a Tisza adatkezelési botránya

Fordulat a béketerv kapcsán, olyasmi derült ki, ami mindent megváltoztathat

A Tisza gőzerővel igyekszik kiépíteni egy profi adatbázist a lehetséges szavazóikról – egyebek mellett erre utal a párt honlapján található adatkezelési tájékoztató furcsa módosítása. A változtatással egy helyre futnak be a begyűjtött személyes adatok, amelyeket Magyar Péterék így gördülékenyebben tudnak majd felhasználni a kampány hajrájában. Mindeközben bebizonyosodott, hogy a Tisza vezetése nem képes megfelelően kezelni a személyes adatokat, korábban mintegy 200 ezer felhasználó adatai kerültek ki az internetre a párt mobilapplikációjáról. A mostani módosítással annak is megnőtt a kockázata, hogy a bizalmas információk Ukrajnába kerülhetnek.
botrányTisza PártUkrajnaMagyar Péter

Újabb fejezet nyílt a Tisza adatkezelési botrányában, miután Magyar Péterék ismét aggályos intézkedést tettek az adatgyűjtésekkel kapcsolatban. Amint az Ellenpont kiszúrta: október után decemberben is új adatkezelési tájékoztató került fel a Tisza központi honlapjára. A szabályzat szokatlan módosítása mögött pedig az áll, hogy a baloldali párt új felületre terjesztette ki az adatgyűjtést. A változtatások értelmében december elsejétől a Tisza „különböző közéleti témákban aláírásgyűjtéseket hozhat létre” a központi oldalán, és ennek apropóján begyűjtheti az érdeklődők adatait, egész pontosan az érintettek neveit és e-mail-címeit.

Profi adatbázis építésére utalhat a Tisza honlapján bekövetkezett különös módosítás Forrás: Tisza honlapja 

Mindez értelemszerűen egyetlen célt szolgál: egy professzionális adatbázis kiépítését, miközben az eléggé ingatag hivatalos indoklás szerint a megszerzett adatokra azért van szükségük, hogy kiszűrhessék a többszöri aláírásokat, és szükség esetén megerősítő e-maileket tudjanak küldeni. 

Egy ilyen akció meg is kezdődött: elindították a Nyíregyházi Állatpark igazgatója, Gajdos László melletti online petíciójukat. Korábban az ilyen kezdeményezéseket aloldalakra szervezték ki, és onnan gyűjtötték be az adatokat. 

A mostani változtatással viszont egy helyre érkezzenek be az adatok, amiket aztán – a kampányra ráfordulva – gördülékenyebben lehet felhasználni. 

Ez azonban azt is jelenti, hogy az adatok az eddiginél is könnyebben juthatnak el a Tisza applikációt fejlesztő ukránokhoz. Emlékezetes: a baloldali párt vezetésének hibájából idén ősszel ismeretlenek feltörték Tisza Világ elnevezésű mobilalkalmazást, amit eredetileg például a jelöltek kiválasztására fejlesztettek ki. A november elején kiszivárgott adatbázisból mintegy 200 ezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra.

 

