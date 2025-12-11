Megdupláznák az adót – Menczer szerint ebbe belerokkanna a vállalkozói világ

A magyar út: adócsökkentés és támogatás

A kormány ezzel szemben homlokegyenest más irányt képvisel.

A bankoktól elvett pénzt a magyar vállalkozások adócsökkentésére fordítjuk”

– hangsúlyozta Menczer, hozzátéve, hogy mindemellett a Demján Sándor-program és a kedvezményes, 3 százalékos hitel is a kkv-k megerősítését szolgálja. A döntés egyszerű: vagy megszorítások és csőd, vagy adócsökkentés és növekedés.

Ez a magyar út. Válassz!”

– zárta bejegyzését a kommunikációs igazgató.