Megdupláznák az adót – Menczer szerint ebbe belerokkanna a vállalkozói világ

Rendkívüli

Sport

Tisza Párt

A Tisza Párt adócsomagja megroppantaná a magyar vállalkozásokat, duplájára emelné a társasági adót és megszüntetné a kedvezményes adózási formákat – figyelmeztetett a kormánypártok kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás leszögezte: a kormány ezzel szemben adócsökkentéssel és célzott programokkal segíti a kkv-kat.
Tisza PártTisza-csomagmegszorításokcsődmagyar vállalkozás

Menczer Tamás figyelmeztetett: a Tisza Párt olyan megszorítócsomagot készít elő, amelybe a magyar vállalkozások beleroppannának

Tisza Párt
A Tisza Párt vezére hiába tagadja, a brutális megszorítócsomag vállalkozások ezreit tenné tönkre (Forrás: AFP)

Megdupláznák a jelenlegi 9 százalékos társasági adót, eltörölnék a vállalkozások számára elérhető kedvezményes adózási formákat, és a bankadót is kivezetnék – a cégekre terhelve az új adókat.

A politikus szerint ez „a brüsszeli út”, ami csődöt, munkahelyek megszűnését és tömeges vállalkozói ellehetetlenülést eredményezne.

Magyar vállalkozások ezreit vinné csődbe a Tisza-csomag

A magyar út: adócsökkentés és támogatás

A kormány ezzel szemben homlokegyenest más irányt képvisel. 

A bankoktól elvett pénzt a magyar vállalkozások adócsökkentésére fordítjuk”

 – hangsúlyozta Menczer, hozzátéve, hogy mindemellett a Demján Sándor-program és a kedvezményes, 3 százalékos hitel is a kkv-k megerősítését szolgálja. A döntés egyszerű: vagy megszorítások és csőd, vagy adócsökkentés és növekedés.

Ez a magyar út. Válassz!”

– zárta bejegyzését a kommunikációs igazgató.

