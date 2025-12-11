Megdupláznák az adót – Menczer szerint ebbe belerokkanna a vállalkozói világ

Menczer Tamás figyelmeztetett: a Tisza Párt olyan megszorítócsomagot készít elő, amelybe a magyar vállalkozások beleroppannának.
Megdupláznák a jelenlegi 9 százalékos társasági adót, eltörölnék a vállalkozások számára elérhető kedvezményes adózási formákat, és a bankadót is kivezetnék – a cégekre terhelve az új adókat.
A politikus szerint ez „a brüsszeli út”, ami csődöt, munkahelyek megszűnését és tömeges vállalkozói ellehetetlenülést eredményezne.
A magyar út: adócsökkentés és támogatás
A kormány ezzel szemben homlokegyenest más irányt képvisel.
A bankoktól elvett pénzt a magyar vállalkozások adócsökkentésére fordítjuk”
– hangsúlyozta Menczer, hozzátéve, hogy mindemellett a Demján Sándor-program és a kedvezményes, 3 százalékos hitel is a kkv-k megerősítését szolgálja. A döntés egyszerű: vagy megszorítások és csőd, vagy adócsökkentés és növekedés.
Ez a magyar út. Válassz!”
– zárta bejegyzését a kommunikációs igazgató.